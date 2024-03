Deco, abierto con Xavi: "Lo quisimos firmar hasta 2026..."

Partidazo el que tenemos esta noche en el Civitas Metropolitano. Después de pasar con nota la primera de las 'finales' de la semana, el Barça visita uno de los estadios más complicados de Europa. Y se mide con un Atlético que viene de plantarse también en los cuartos de final de la Champions tras superar al vigente subcampeón, el Inter, en una eliminatoria épica.

Con la baja sensible de Cancelo, Xavi afronta con energía y la ilusión de seguir peleando por la Liga el encuentro en la capital. Es consciente el técnico de Terrassa de que todo lo que no sea ganar complica mucho las cosas. Prácticamente deja al equipo barcelonista fuera de una carrera de la que casi se ha bajado ya el Girona.

Como es habitual, en la previa del choque ha hablado desde el césped del Metropolitano el director de fútbol Anderson da Souza Deco para los micrófonos de 'DAZN'. "Estamos contentos con Joao Félix, tuvo una lesión, empezó a nivel muy alto. Ha estado presente en muchos momentos. Cada jugador ha tenido su participación importante en momentos. Estamos contentos. Es un partido especial. Marcó en la primera vuelta, pero hoy es otra historia. No es el momento de hablar sobre su futuro, se pensará con tranquilidad. Estamos contentos y está cedido".

¿ALGO PUEDE CAMBIAR CON XAVI?

¿Puede seguir Xavi? "Nosotros hemos dicho desde el principio que Xavi no renovó hasta 2026 porque no quiso. No hay ninguna duda. No vamos a estar hablando todos los partidos sobre esto. Xavi está muy positivo y estamos muy alineados. No hay que hablar de futuro. No ha cambiado nada".