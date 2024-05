Nadal dice 'sí' a Roland Garros

Desde la derrota de Nadal contra Hurkacz en Roma, en un partido en el que el español estuvo varios peldaños por debajo de su rival, todas las preguntas han ido en una misma dirección: ¿Jugará Rafa en Roland Garros? Una semana después, el ganador de 22 Grand Slams tiene la respuesta.

Rafa estará en París. El manacorí ha elaborado, juntamente con su equipo, la hoja de ruta de cara a estar en plena forma para Roland Garros. Según informa 'AS', Nadal viajará la próxima semana a la capital francesa para coger ritmo en unas instalaciones que le han visto levantar el título hasta 14 veces.

Durante esta semana, el español entrenará en su Academia juntamente con Tallon Griekspoor, número 26 del mundo, que ha aceptado una invitación de Rafa para ejercitarse con Roland Garros en el punto de mira. Todo apuntaba a que Nadal no iba a desaprovechar la oportunidad de poder pisar la Philippe Chatrier por última vez. Incluso después de la derrota ante Hurkacz, en caliente, aseguraba estar más cerca de jugar en París que de no jugar.

"La decisión no está clara en mi mente hoy. Pero si tuviera que decir algo diría que estoy más cerca de ir y darlo todo. Físicamente, tengo problemas, pero no los suficientes como para no ir, de momento, al torneo más importante de mi carrera", comentaba Nadal tras su eliminación en Roma.

Tanto él como su equipo se vieron sorprendidos con el nivel dado en la capital italiana. Rafa había dado un paso hacia adelante en Madrid y confiaba en poder jugar más de un partido en Roma, donde vio como su progreso retrocedió sorprendentemente.

Los entrenamientos y los partidos: sensaciones distintas

Además, las sensaciones en los entrenamientos habían sido totalmente diferentes. El español ya lo había asegurado en rueda de prensa más de una vez: le costaba plasmar el nivel de los entrenamientos en los partidos oficiales. Aun así, hay confianza en que Roland Garros sea el lugar ideal para ese empujón final que convierta a Rafa en un candidato a todo.

El cuadro también será decisivo. Nadal se verá las caras tanto en primera ronda como en segunda con un cabeza de serie. Aun así, algunos cabezas de serie son más asequibles que otros, principalmente porque algunos no tienen como especialidad la tierra batida, a diferencia de Rafa, que quiere soñar en París.