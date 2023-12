Darder: "No hubo ni un 1 por ciento por mi parte de poder ir al Barça"

Sergi Darder aseguró que el Barça le quiso fichar pero que su pasado en el Espanyol no le permitía vestirse de azulgrana El centrocampista fue titular en la victoria del Mallorca sobre el Sevilla por 1-0

Sergi Darder aseguró que el FC Barcelona le quiso fichar este verano cuando estaba el club azulgrana buscando un sustituto para Sergio Busquets en el mediocentro. Finalmente, llegó Oriol Romeu. Darder prácticamente ni se lo pensó porque se lo impedía su pasado en el máximo rival ciudadano, el RCD Espanyol.

"Tuve la posibilidad de fichar por el Barcelona este verano y es duro decir que no a un equipo así, pero cuando lo pensé fríamente mi cabeza no me lo permitió viniendo del Espanyol. No hubo ni un 1 por ciento por mi parte de poder ir", aseguró Darder en una entrevista a Onda Cero.

De hecho, incluso lo estuvo consultando a personas de su confianza en el club blanquiazul, como el caso del mítico entrenador de porteros, N'Kono. "Hablé con gente del Espanyol como Tommy, y mi sentimiento por el Espanyol era tan grande que no me lo permitía", insistió Darder, que finalmente decidió volver a su tierra y fichar por el Mallorca.

La decisión de salir del Espanyol

Pese a su consideración por el Espanyol, lo cierto es que Darder optó por salir del conjunto blanquiazul, una vez consumado el descenso a la Segunda División. "Tenía la decisión muy clara por un bien psicológico mío", declaró, y admitió que le costó y que fueron unos meses "muy duros".

El Sevilla no levanta cabeza en Mallorca / | LaLiga

Darder es titular con un Mallorca que no lo está pasando bien esta temporada, aunque se encuentra fuera de las posiciones de descenso y la victoria de este sábado frente al Sevilla, con el de Artá como titular, da mucho oxígeno.