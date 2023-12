Oriol Romeu mantiene intacta su confianza

El centrocampista azulgrana es muy poderoso a nivel mental, no le afectan las críticas y tampoco busca nunca excusas Cuando estaba en el Southampton, Hughes dejó de ponerlo dos partidos y Oriol Romeu le pidió al entrenador jugar con el filial

La visita del Girona a Montjuïc, equipo en el que Oriol Romeu jugó a un altísimo nivel la temporada pasada, coincide con una etapa en la que el de Ulldecona ha quedado relegado a la suplencia después de contar, y mucho, para Xavi Hernández, sobre todo a raíz de la lesión de Frenkie de Jong.

Evidentemente, todo futbolista quiere jugar y ser protagonista y Oriol Romeu no es una excepción, pero si algo caracteriza al centrocampista es su fortaleza mental. Tanto en los buenos como en los malos momentos.

Míchel descartó el regreso de Oriol Romeu al Girona / | Perform

Oriol Romeu es un 'currante' del fútbol, ha logrado cumplir el sueño de jugar en el Barça viniendo desde abajo y siempre ha tenido una manera de mirarse las cosas muy profesional, sin creerse mejor que nadie cuando, no hace tanto, todo eran elogios, ni ahora venirse abajo por las críticas, algunas de ellas sobredimensionadas.

Dos partidos malos

Es cierto que el de Ulldecona ha tenido un par de partidos malos y un par de acciones concretas en las que, como se suele decir, ha 'salido en la foto', como también lo es que fue providencial para el centro del campo azulgrana cuando más se le necesitaba y que cuajó algunos partidos con un altísimo rendimiento.

Oriol Romeu celebra con Fermín un gol del Barça | EFE

Oriol Romeu no mira las críticas, por lo que no le afectan, y no busca excusas, nunca lo ha hecho. Si no está teniendo tantos minutos como antes es porque considera que debe hacerlo mejor y continuar trabajando. Está tranquilo y su único foco es recorrer su camino y esperar que le vuelva a llegar el momento y estar a la altura para cuando se le necesite.

Es precisamente su manera de ser lo que le ha llevado al Barça después de muchos años de trabajo. Por tanto, no se altera ante extrañas campañas, pero en su entorno sí ha sorprendido que se pueda dudar precisamente de su fuerza mental y la crudeza de algunas informaciones. Oriol Romeu tuvo que jugar prácticamente sin respiro cuando se lesionó Frenkie de Jong y acomodarse a otros roles de buen grado.

La anécdota con Hughes

Como lleva a hora la suplencia, sin rechistar. Solo hay que recordar un capítulo que vivió cuando estaba en el Southampton y que explica en su libro, 'La temporada de mi vida'. Jugaba casi todos los partidos como titular cuando el técnico, Mark Hughes, dejó de ponerle durante dos partidos. El de Ulldecona fue a hablar con él y no para recriminarle nada, sino para pedirle poder jugar con el filial -en el fútbol inglés está permitido- y de esta manera, no perder el ritmo competitivo.

Así es Oriol Romeu, que espera tener minutos contra un Girona en el que dejó huella, y en este caso, encontrarse en el césped con su íntimo amigo, también de Ulldecona, Aleix Garcia.