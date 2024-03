"Cubarsí es un año menor que mi hija y eso da miedo"

Han pasado dos días desde que el Barça selló su clasificación para los cuartos de final de la Champions League y aún colea la exhibición completada por Pau Cubarsí ante el Nápoles, un partido impecable que le valió para ser elegido como el mejor futbolista en el que erasu primera aparición en la Champions League.

El joven central nacido en Estanyol ha entrado de pie en el vestuario del Barça. Prueba de ello es que todos y cada uno de sus compañeros se acercaron al él al acabar el encuentro para abrazarle y reconocerle su actuación. Y el canterano compartía feliz y orgulloso su preciado trofeo, el primero de los muchos que se le auguran.

Cubarsí prácticamente no se ha movido del once inicial desde que Xavi le hiciera debutar, en octavos de final de la Copa del Rey, contra Unionistas. Doce partidos después ya no hay nadie que le mueva de ahí. Los elogios le llueven. Y las ofertas. La Premier League ya le ha situado en su punto de mira, pero Cubarsí es culer por todos los costados y no contempla si quiera escucharlas.

Pero lo elogios no solo llegan de compañeros y afición, que ya ha acuñado el grito de 'Cu, Cu, Cubarsí' para reconocer su fútbol de alta escuela, también los rivales se rinden a su talento.

Es el caso del central del Nápoles Juan Jesús, que no ha dudado en mostrar su asombro por la actuación y el potencial exhibido por el joven futbolista blaugrana.

Juan Jesús se refirió también al otro talento surgido de la cantera culer, Lamine Yamal: "Jugó bien contra nosotros con 16 años". Pero hizo un punto y aparte con Cubarsí: "Ha nacido en 2007. Es un año menor que mi hija y eso da miedo". "Es increíble ver a jugadores tan jóvenes rendir a ese nivel".