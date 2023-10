Christensen 'pide' probarse en el pivote defensivo del Barça

El danés admite que se siente preparado para adelantar su posición Andreas reconoce lo muy frustrado que se sintió por quedarse en el banquillo ante el Porto

Andreas Christensen lo tiene claro: si de él dependiera, se probaría en alguno de los próximos partidos en el pivote defensivo del Barça. En unas declaraciones al portal danés 'Sport TV2', el zaguero asegura sentirse preparado para adelantar su posición y reconoce lo muy frustrado que se sintió por quedarse en el banquillo en el partido de Liga de Campeones ante el Porto.

"Aún no me lo han preguntado, pero creo que podría ser muy divertido. Hemos tenido algunas lesiones y creo que todo irá bien. Lo he probado antes, por lo que no será nuevo, pero aún no me lo han pedido", explicó Andreas sobre la opción de ejercer de pivote. Acto seguido, el propio jugador confirmó que ve dicha opción con buenos ojos. "Me gustaría probarlo varias veces y tener la oportunidad de ver cómo es", apuntó.

Xavi lo contempla

Hay que recordar que recientemente Xavi se refirió a la posibilidad de utilizar a Christensen como pivote defensivo. El egarense admitió que es una alternativa, aunque subrayó que no se trata de algo prioritario al contar también con otras opciones para la base del cuadrado. SPORT ya explicó hace unos días que la del ex del Chelsea era una opción no prioritaria pero sí real en caso de bajas o limitaciones de otro tipo en la medular.

"Siempre estaré frustrado si no juego"

Christensen también reconoce lo muy "frustrado" que se sintió al quedarse en el banquillo ante el Porto después de llegar a Do Dragao con la vitola de titular fijo, condición que ostentaba desde que fichó por el Barça en verano de 2022. "Sí, estaba frustrado. Siempre lo estaré si no juego. Sólo en el partido contra el Mallorca pensé que necesitaba descansar porque había tenido algunas dolencias menores. Pero desde que estoy a tope quería jugar, así que fue frustrante", argumenta.

El cuerpo técnico se decantó por la pareja Araujo-Kounde en Portugal para intentar potenciar la capacidad de ambos de defender los espacios, sin infravalorar ni mucho menos a Andreas. Ahora, la lesión del galo coloca de nuevo al danés en el teórico once de gala, por lo que su titularidad en el Clásico se da por segura.