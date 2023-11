Xavi: "Es un paso atrás clarísimo"

El técnico del FC Barcelona analizó la primera derrota de la temporada en la Champions contra el Shakhtar "Esta competición exige el máximo nivel y hoy no lo hemos dado"

"Un paso atrás clarísimo". Con esta expresión definió Xavi Hernández la primera derrota del FC Barcelona en la Champions, en la cuarta jornada de la fase de grupos, contra el Shakhtar en Hamburgo. El técnico azulgrana, visiblemente decepcionado y tocado, reconoció que su equipo está "en un mal momento" y se impuso el reto de volver a levantar al equipo.

"Ha sido un partido con más coraje que cabeza, no ha salido nada de lo planeado. Esta competición exige el máximo nivel y no lo hemos dado", apuntaba el egarense. "Hoy ha sido el juego. No hemos entendido lo que requería el partido, hemos perdido mucho el balón, no hemos atacado bien, no hemos defendido bien ese centro lateral, y los errores se pagan caros". Y añadió: "En la segunda parte hemos mejorado, ha sido buena pero insuficiente. Es una pena porque queríamos certificar el pase a octavos y no ha podido ser".

EL DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO

Reconoció el técnico que el Barça está "en un momento bajo, en un bache; no nos importa reconocerlo, tenemos que ser autocríticos y honestos, la derrota es merecida", que "siendo positivos, no hemos perdido nada, pero sí hemos hecho uno de los peores partidos".

"Estamos haciendo las cosas mal, tanto en ataque como en defensa, en las vigilancias, o en la presión post-pérdida. Son detalles que pasan factura". Aunque señaló que el problema es "más mental que de juego".

¿Y AHORA QUÉ?

"Ahora tenemos que controlar estos detalles. Lo hemos hecho. Tenemos que recuperar a los jugadores, que se sientan cómodos. Es un trabajo mío como entrenador", puntualizó Xavi, que confesó que lo que más le preocupa es que "no pierdan la confianza, hemos hecho buenos partidos. Estamos en un bache futbolístico y hay que hacer un reset y seguir, para volver a disfrutar".

¿Cómo? "Sacando carácter, orgullo, amor propio... Los jugadores y yo. Es algo que pasa durante la temporada, que no estás en el mejor momento. Y ahora toca reencontrarnos, recuperar al equipo mentalmente. Recapitular, tranquilizar al equipo y pensar en el domingo. Dependemos de nosotros. En el próximo partido contra el Porto lo volveremos a intentar".