Cerezo ya se frota las manos con Joao Félix

Enrique Cerezo, presidente del Atlético, ha atendido a la prensa antes de la comida de directivas previa al derbi entre los colchoneros y el Real Madrid. El dirigente habló de Joao Félix, al que ve feliz en el Barça y del que recuerda que "es jugador nuestro". En ese sentido, entiende que si la cesión en el Barça le va bien, también es positivo para ellos.

"Es jugador nuestro, debemos protegerle, ayudarle y pensar que, si está bien, es bueno para nosotros", aseguraba Cerezo, que reconocía además que "siempre hemos dicho, he dicho, que es un juguador fantástico y lo está demostrando en el Barcelona. Con nostros no se adaptó, no tuvo suerte. Y, sin embargo, es un gran jugador en el Barcelona, aquí también lo era", comentaba el dirigente.

Los movimientos de Joao Félix favorecen las 'excursiones' de Balde por banda | VALENTÍ ENRICH

De heho, no dudó en señalar que "a lo mejor no estaba preparado para nosotros", algo que, más allá de destellos de gran calidad, quedó probado porque nunca tuvo continuidad su fútbol en el Atlético y la relación con Diego Simeone no era la mejor. En ese sentido, Cerezo explicaba que "ni me duele ni no me duele. Con nosotros no funcionó, no sacó todo lo que tenía dentro. Fue al Chelsea y tampoco lo sacó. Y ahora en el Barcelona lo está sacando. Los grandes jugadores siempre lo acaban demostrando", acabó el presidente colchonero, que ya se frota las manos pensando en la revalorización del futbolista si sigue al mismo nivel en su cesión como blaugrana. De todas formas, negó que se alegre más de lo necesario: "Celebrar los goles solo lo hago con el Atlético de Madrid".