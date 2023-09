Joao Félix deja un recado al Atlético

"No estaba bien en el Atlético, no me adapté a las ideas del club y del entrenador", asegura el portugués El mediapunta reconoció que no lo estaba pasando bien: "Quien está mal se tiene que cambiar de sitio"

Joao Félix se ha sincerado en una entrevista a 'Mundo Deportivo', en la que ha enviado algún recado al Atlético. El portugués ha reconocido su frustración en un equipo donde nunca terminó de encontrar -explica- el mejor contexto para su fútbol.

"Quien está mal se tiene que cambiar de sitio. Lo he hecho antes para el Chelsea y lo he hecho ahora para el Barcelona porque no estaba bien allí, no me adapté a las ideas del club y del entrenador, pero siempre intenté hacerlo lo mejor que podía", asegura.

Una reflexión contundente en la que hace pública una reflexión que era un secreto a voces: Joao Félix no estuvo nunca cómodo en el Atlético, empezando por la propuesta futbolística del equipo. La presencia de Simeone, que apuesta por un estilo menos ofensivo que el Barça, ha complicado su experiencia en el Atlético.

Las palabras del portugués también parecen un mensaje claro al Atlético: Joao Félix no quiere volver al conjunto rojiblanco, a pesar de que sigue teniendo contrato con el Atlético. Félix, además, reconoce que ha renunciado a dinero para poder tener la oportunidad esta temporada de jugar en el Barça.

"Renuncié a una cantidad significativa de dinero de mi sueldo. Pero necesitaba cambiar, necesitaba ir para un sitio en que pudiese practicar mi fútbol", explicó. El portugués ha empezado con muy buen pie en el Baarça, donde ha tenido un impacto inmediato en el equipo.

Félix ya lleva tres goles con el conjunto azulgrana, uno en LaLiga ante el Betis, y dos en la Champions ante el Amberes. El portugués quiere hacer una gran temporada que le ayude a que el Barça puje por él en junio.