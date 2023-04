Ceferin carga contra el Barça por el 'Caso Negreira'

"Me he informado y la situación es sumamente grave", afirmó CeferIn, presidente de la UEFA Ceferin también aprovechó para cargar contra la Superliga

La UEFA ya anunció que abrirá una investigación contra el Barça por "una posible violación del marco legal de la UEFA", y ahora ha sido su presidente, CeferIn, el que se ha pronunciado sobre el 'Caso Negreira'. "¿El Barcelona? La situación es sumamente grave", ha afirmado en una entrevista para el diario esloveno Ekipa.

"Me he informado y la situación es sumamente grave. Tan grave es que, en mi opinión, es una de las más graves en el fútbol que yo haya visto", señaló el máximo responsable de la UEFA.

Para seguir añadiendo que: "No puedo comentar directamente sobre esto por dos razones. En primer lugar, porque tenemos un comité disciplinario independiente encargado de ello. Y en segundo lugar, porque no he tratado este asunto en detalle. A nivel de la Liga española, por supuesto, el asunto está prescrito. y no puede tener consecuencias competitivas, pero los procedimientos están en curso a nivel de la fiscalía civil española. Pero en lo que se refiere a la UEFA, no hay nada que esté prescrito".

Reelección contra la Superliga

CeferIn, uno de los más críticos también con la Superliga, será reelegido presidente del ente futbolístico para el periodo 2023-2027 en el congreso del Comité Ejecutivo del próximo miércoles en Lisboa.

Para la competición también tuvo sus palabras: "Aparentemente todavía están tratando de hacer algo, pero en mi opinión, solo para mejorar un poco su posición negociadora e intentar negociar algo con nosotros. No han captado del todo que no tenemos nada que negociar".

A su vez, no se cortó a la hora de lanzar un 'palo' a los "salvadores del fútbol", como él les llama: "Por supuesto, el ego también juega un cierto papel en algunas de estas personas, y debido a esto, todavía hacen algo en esta área, porque a lo largo de los años se han acostumbrado a que todos asientan con la cabeza a sus propósitos".

Reunión con A22

En la misma entrevista, desveló que: "Tuvimos una reunión con la empresa A22, que asumió la gestión de los intereses de estos tres clubes, e incluso mis compañeros se opusieron a que me reuniera con ellos. Simplemente no vieron la razón y la necesidad de que me reuniera con una empresa de promoción, pero aún así quería esta reunión para que nadie me acusara de inaccesibilidad y arrogancia. Pero no quería estar solo en esta reunión, así que llamamos a los clubes, llamamos a las ligas, llamamos a la afición y llamamos al sindicato FIFpro".

"Este es vuestro Waterloo"

"Todos estaban en la sala cuando llegaron los representantes de A22, y, ciertamente, nunca se ha visto una actitud tan desdeñosa como la que estos representantes encontraron en todos los presentes. Karl-Heinz Rummenigge les dijo: "Este es vuestro Waterloo". El jefe de la afición de Inglaterra les dijo: “Reino Unido ha tenido más primeros ministros en los últimos dos meses que seguidores". Etcétera. Pudieron ver que este era un proyecto que nadie quería. Es una pena que esto todavía se prolongue, probablemente no existiría en ninguna parte sin el apoyo de los medios".