El Barça ya fue sancionado por la FIFA

El máximo organismo del fútbol mundial castigó al Barça sin poder fichar durante dos ventanas El motivo fue la llegada de jugadores comunitarios menores de 16 años y extracomunitarios menores de 18

El Barça sigue pendiente de cómo evoluciona todo lo que se mueve alrededor del Caso Negreira. El último movimiento es la apertura por parte de la UEFA de una investigación para esclarecer una posible "violación del marco legal", según informaba el organismo que preside Aleksander Ceferin a través de un comunicado de prensa.

No sería la primera vez que el club blaugrana debería enfrentarse a una sanción por parte de quienes mueven los hilos del fútbol internacional. En 2014, cuatro meses más tarde de que el Comité de Disciplina de la FIFA sancionara al Barcelona tras reunirse, llegó a la entidad la notificación por la que se le prohibía acudir al mercado de fichajes durante dos ventanas, las de invierno y verano de 2015. Además, le impuso una multa económica de 340.000 euros por infligir el artículo 19 del Reglamento de la FIFA.Esta normativa se usó para demostrar que el Barça había fichado a jugadores comunitarios menores de 16 años y a futbolistas extracomunitarios menores de 18 años entre 2009 y 2013. Entre los jugadores firmados se encontraba, por ejemplo, Take Kubo, Lee Seung Woo, Ben Lederman o Kais Ruiz. Pese a la prohibición, la entidad blaugrana decidió firmar a Arda Turan y Aleix Vidal durante ese periodo de prohibición. Eso sí, no pudieron ser inscritos hasta enero de 2016.