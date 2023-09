Cancelo: "Jugar en el Barça es un sueño, pero si no rindo no me van a querer"

"Hice un partido muy malo, tenía la cabeza perdida y he cometido errores técnicos que no son propios de mí" "Lo importante eran los puntos y es mejor ganar jugando mal que perder jugando bien"

Joao Cancelo hizo un ejercicio de sinceridad al analizar la remontada del Barça ante el Celta (3-2). El lateral portugués reconoció su mal partido, pero destacó la importancia de haber sumado tres puntos en un partido en el que no estuvieron a la altura y en el que el Celta se situó con 0-2 en el marcador.

"Personalmente estaba haciendo un partido muy malo. Técnicamente estaba teniendo muchos errores", empezó diciendo un Cancelo que valoró la capacidad de superación demostrada por el equipo y él mismo, clave en la remontada con una asistencia a Robert Lewandowski y el gol de la victoria: "Hay que estar concentrados hasta el final. Es importante ganar jugando mal, pero hay que mejorar"

El lateral portugués insistió en su mal partido: "Estaba con la cabeza perdida y he tenido muchos errores técnicos, que no es normal en mi juego, porque he dado muchos pases malos, pero es mejor jugar mal y ganar que jugar bien y perder". El luso aún fue más allá, vinculando su futuro como blaugrana a su rendimiento: "Si rindo, el club me va a querer. Si no rindo, me van a echar".

Con todo, Cancelo reconoció que su objetivo es seguir en el Barça: "Jugar en el club es un sueño y marcar este gol es muy importante, pero no me voy con buenas sensaciones"

Joao Cancelo también insistió en la capacidad de reacción demostrada por el equipo y la importancia de haber sumado tres puntos que sitúan al conjunto blaugrana líder provisional, con los mismos puntos que el Girona: "El Celta ha jugado muy cerrado, dificultando el partido, pero hemos tenido paciencia. Lo más importante han sido los tres puntos y sumamos ya 16".