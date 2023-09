Xavi: "Ha sido una remontada brutal, normalmente estos partidos el Barça no los ganaba"

"Si tengo que personalizar en alguien la victoria de hoy ante el Celta es en Gavi", señaló el técnico Xavi reconoció que el equipo estuvo "desordenado" por momentos y "sin la circulación de los últimos partidos"

Xavi Hernández se ha mostrado eufórico con la victoria del Barça ante el Celta. Un encuentro que el equipo perdía por 0-2 en el minuto 80. "Ha sido una remontada espectacular", ha empezado diciendo el técnico en los micrófonos de Movistar. "Hemos creído hasta el final. Hemos jugados con fe y coraje. Mi renovación hubiera quedado muy tocada con un 0-2, por los puntos. Hay equipos muy fuertes, como el Girona, el Madrid y hoy ha sido una victoria de fe".

El técnico ha reconocido que al equipo le ha faltado orden y ha estado lejos del nivel de los últimos encuentros. "No es un día para sacar pecho. Nos hemos desordenado y la circulación no ha sido como la de las últimos partidos. Pero el equipo ha sacado el coraje y ha sido una remontada brutal, de fe. Cuando no se juega bien, hay que sacar estas cosas".

Xavi ha reconocido que algunos ajustes han dejado el equipo en una situación muy al límite en defensa. "Cada vez íbamos arriesgando más, sobre todo tras el 0-2. Nos hemos quedado con solo dos centrales, con interiores haciendo de pivotes y extremos haciendo de centrocampistas... He creído que tenía que ser intervencionista. Hemos jugado con defensa de tres e incluso hemos acabado con defensa de dos, con Balde jugando arribateníamos que arriesgar y nos ha salido muy bien".

El técnico ha personalizado en Gavi algunos de los elogios al equipo. "Gavi puede jugar en todas partes, en las cuatro posiciones del mediocampo. Si tengo que personalizar en alguien la remontada, es en Gavi, pero todos han tenido fe. El 0-2 era un mazazo y normalmente esto el Barça no lo remontaba, pero hoy hemos demostrado una fe inusual y un gran carácter ganador".

El técnico también explicó la posición de Raphinha y Lamine. "La idea era que se podían cambiar de posición con Raphinha y Lamine. Pero tenemos que jugar mejor: no ha sido nuestro mejor partido".

Sobre la lesión de De Jong, se mostró prudente: "Frenkie no se queja. Es una persona que se sacrifica. Tenemos que hacerle pruebas.Tenemos mucha plantilla donde escoger y todos van a ser importantes".