De triplete en triplete

Antoine Griezmann marcó ante el Getafe su segundo hat-trick en LaLigaES 2023/24, convirtiéndose en el único jugador que ha marcado dos hat-tricks en la competición esta temporada y el único jugador que ha marcado tres goles con la zurda en un solo partido de LaLiga esta temporada.

Precisamente el Getafe es el equipo preferido del delantero para marcar goles y es tras el Valencia su víctima favorita: 12 goles le ha marcado en 24 partidos, cinco esta temporada. Los tres goles ante los de Bordalás, además, fueron muy importantes, ya que clasificaron matemáticamente a su equipo para su duodécima Champions consecutiva y le mantienen en la pelea por el podio a dos jornadas del final.

Griezmann es el pichichi del equipo con 16 goles y suma 24 y ocho asistencias en la temporada, unos números que confirman su jerarquía e importancia en el equipo colchonero. No estaba siendo su mejor temporada desde que se lesionó en el tobillo en Milán, pero siempre que está bien es determinante. El jugador, no obstante, restó importancia a sus goles: "Sin mis compañeros no soy nadie. Agradecer que hagan los máximo para que yo esté cómodo en el campo".