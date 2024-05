Tuchel, opción para el United... ¡y para volver al Chelsea!

El verano será bastante movido respecto a los banquillos en Europa. Thomas Tuchel, de hecho, apunta a vestirse como gran animador de los rumores de la prensa tras confirmar que la del fin de semana fue su última conferencia como entrenador del Bayern Múnich. Mucho se había escrito sobre su salida, pero fue el propio entrenador germano el que confirmó que se marchará de Baviera para el próximo curso.

El ganador de la Champions League en 2021 con el Chelsea apunta ahora a una posible vuelta a la Premier League, con los 'blues' interesados en su regreso. Tuchel es recordado en Stamford Bridge por la Liga de Campeones y por una injusta salida del club en medio del cisma que generó el cese de Roman Abramovich y la llegada de Todd Boehly a las oficinas.

EL UNITED, AL ACECHO

El periodista Florian Plettenberg, de 'Sky Alemania', desveló que Tuchel es una opción -nuevamente- para el Chelsea, que medita no seguir con Mauricio Pochettino en el banquillo tras la desastrosa temporada que tuvieron con el argentino al cargo.

Además, el reportero alemán destacó que también ha tenido algún contacto con el Manchester United en caso que los 'red devils' decidan que Erik ten Hag abandone el club, todo con riesgo de agravarse si no ganan la FA Cup ante el Manchester City, lo que significará que no disputarían competición europea en Old Trafford para el próximo curso.