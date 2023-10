Los brotes verdes que deja el clásico pese al KO del Barça

La derrota ante el eterno rival fue dura, pero durante cerca de una hora el Barça fue superior y se pueden extraer conclusiones positivas El rol protagonista de Gündogan, la omnipresencia de Gavi o el descaro de Fermín y Lamine, factores para el optimismo

Perder un clásico puede nublar la cabeza y verlo todo negativo. No debería ser así. Al final, el primer Barça-Madrid en el Estadi Olímpic de Montjuïc se decidió por detalles, y sobre todo, por el aspecto físico propiciado por las bajas que tuvo que afrontar el equipo azulgrana ante el eterno rival. Sin desdeñar, claro está, el 'factor Bellingham' en el equipo blanco, del todo desequilibrante.

Pero también hay cosas positivas que llevarse a la boca y que permiten ser optimistas, pues queda mucho campeonato y si, tocamos madera, se acaban de recuperar los lesionados y no hay nueva plaga, este equipo tiene mucho margen de mejora.

Estos son los principales brotes verdes que, pese a la derrota del Barça, nos dejó el clásico liguero:

1 Gündogan da el paso adelante e Iñigo se asienta

El alemán demostró que tiene todavía mucho fútbol en sus botas. Algunos se impacientaron cuando no avababa de encontrar su sitio en los primeros partidos y hasta cuestionaron su fichaje, pero el tiempo -y no ha tenido que pasar mucho- le ha dado la razón a Xavi y su insistencia por la llegada del excapitán del Manchester City.

Su primer gol como azulgrana, repleto de fe y empuje, coincidió con uno de sus mejores partidos. La experiencia le permite tener el control de la situación y dar pases de mucha calidad. Acertó 79 y falló cinco. Es cierto que físicamente acusó el esfuerzo y como el resto del equipo, se vino abajo en la segunda mitad, pero el germano, bien dosificado, es un tesoro. Sobre todo cuando lleguen los partidos importantes de la Champions.

Por su parte, Iñigo Martínez certificó que será importante con Xavi. Tercer partido consecutivo y todos a buen nivel, haciendo gala de liderazgo atrás y un buen desplazamiento en largo. Y en ataque, mucho peligro, como en la acción del poste. El de Ondarroa formó buena pareja con Christensen y ahora Xavi tiene donde elegir, pues Araujo volverá al eje y Koundé ya tiene el alta médica. Mejor 'por exceso' que por defecto.

Ilkay Gündogan, en la acción del gol azulgrana | Valentí Enrich

2 Gavi es el corazón de este Barça... ¡con 19 años!

Los madridistas aprovecharon el doblete de Bellingham en el clásico para menospreciar a Gavi, cuando el de Los Palacios fue el mejor futbolista azulgrana del clásico con diferencia. No tienen nada que ver, Gavi no cuenta con el poderío realizador de Jude, es evidente, pero sí con cualidades que le faltan al ex del Borussia Dortmund. Gavi secó con maestría a Bellingham hasta el zapatazo que soltó el inglés y que supuso el empate.

Gavi es el corazón del Barça, las lágrimas a punto de brotar del canterano al final del clásico representan al barcelonismo. Es portentoso verlo sobre el césped, está por todos los lados. Es verdad que reparte, pero también le dan, y mucho. Y ha añadido a su repertorio una llegada cada vez mayor al área rival. En el clásico, sin ir más lejos, remató en dos ocasiones.

A veces olvidamos que tiene solo 19 años porque juega con la experiencia de uno de 30. No tiene techo y se ha vuelto del todo imprescindible.

3 Fermín se ha ganado el puesto y Lamine, más minutos

La Masia es una cantera inagotable de talentos y el Barça debe orbitar sobre sus jóvenes cracks. Los últimos ejemplos, los de Fermín y Lamine. Ambos estuvieron a buen nivel en el clásico. Al de El Campillo solo le están frenando los palos. ¡Cuatro en los dos últimos partidos! Pero pasar de jugar en Primera RFEF a ser titular en un Barça-Madrid tiene un mérito incalculable. Y s elo ha ganado a pulso. Xavi sabe que cuenta con un futbolista que estará mejor o peor, pero nunca le defraudará.

Lamine Yamal, por su parte, entró en el momento que más apuros pasaba el Barça, ya desfondado, y aunque no pudo evitar la remontada blanca, mostró buenas maneras y la sensación de que le faltaron minutos. Cuando irrumpió con tanta fuerza a principio de temporada, Xavi optó por ir alternando teniendo en cuenta su edad y que no está del todo desarrollado físicamente. Pero eso también pudo conllevar una pérdida de confianza del jugador. Hay veces en las que lo mejor es no mirar el DNI y dejarse llevar.

Fermín López fue titular y respondió en el clásico | Valentí Enrich

4 Un planteamiento inicial que se potenciará con los regresos

El Barça fue muy superior al Real Madrid en los primeros 45 minutos y también en el arranque de la segunda mitad. Luego, Bellingham lo dinamitó todo. Pero a Xavi Hernández -a quien después se le acusó por la gestión de los cambios y que el equipo se echara atrás- no se le puede negar un gran planteamiento y estudio del rival. Durante muchos minutos, su esquema táctico con Araujo secando a Vinicius, Cancelo de extremo y Gavi persiguiendo a Bellingham dio muchos frutos.

Los espacios se ocuparon bien y se dio una gran sensación de control. Es el camino a seguir: explotar todo lo que funcionó durante más de una hora y tomar nota de la caída física en el tramo final. Si es que se debe corregir algo en este aspecto, pues sin duda estuvo en gran parte propiciada por las bajas y en este sentido, son grandes noticias los regreso de Lewy, Raphinha y Koundé -aunque el francés no jugó- y los inminentes de Frenkie de Jong y Pedri. Con ellos a tope, será un Barça mucho más potente.

5 La comunión con la afición: nada que reprochar al equipo

No nos engañemos. Montjuïc no es el Camp Nou. La menor capacidad, la pista olímpica... los cambios no son fáciles, pero la afición está respondiendo. En el clásico, lleno total y una actitud encomiable, incluso en los momentos de mayor presión madridista. Al terminar el choque, los futbolistas se acercaron para aplaudir a los aficionados, sobre todo los más fieles del gol donde está el pebetero, y fueron correspondidos.

Es un año de transición y todos los barcelonistas que acuden a Montjuïc lo hacen con el convencimiento de no dejar solo al equipo. Es cierto que hay bastante turista, pero también pasaba en el Camp Nou. Los auténticos que no han dejado perder su abono por el traslado son fieles y en el clásico dejaron claro que están al lado del equipo.