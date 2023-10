Xavi: "Es una derrota inmerecida"

El entrenador del Barça valoró que "incluso el empate se nos habría quedado corto" Evitó cualquier polémica sobre los posibles penaltis o Vinicius Jr

El técnico del FC Barcelona Xavi Hernández estaba decepcionado por el jarro de agua fría de la recta final del clásico frente al Real Madrid (1-2) con la remontada del conjunto blanco.

Xavi atendió primero a los medios de comunicación a pie de campo. En los micrófonos de 'Dazn' explicó: "Creo que hemos dominado los primeros sesenta minutos, pero cuando no marcas el 2-0 el fútbol tiene estas cosas. Nosotros necesitamos 5 o 6 para hacer un gol y ellos (el Madrid) con dos o dos y media te hacen dos o tres goles".

Xavi fue contundente en su análisis: "Creo que incluso el empate se nos quedaba corto y que ellos incluso se conformaban con el empate, pero ha llegado ese centro desgraciado. Un resultado muy malo pero con un buen juego".

El egarense reconoció que Bellingham marcó la diferencia. "Me parece un grandísimo jugador y encima está en un gran estado de gracia, pues hoy marca el gol después de un rebote". Y eso que en el primer tiempo estuvo desaparecido por el gran marcaje de Gavi. "Es el alma del equipo. Lo ha hecho muy bien, hoy jugando en la base, como pivote. Ha estado muy bien. Defensivamente, su función era recuperar balones y ser agresivo"

El entrenador del Barça dijo que "que hemos planteado muy bien el partido con la línea de tres y creando situaciones de superioridad, pero es verdad que en los últimos minutos nos ha hecho sufrir, pero sinceramente creo que hemos sido superiores, pero el Madrid, si le perdonas, tiene estas cosas".

Evitó polémicas arbitrales y con Vinicius

Sobre los posibles penaltis en las dos áreas, no se mojó. "No lo he visto. En el vestuario hablan de penalti pero hoy no hemos perdido por el árbitro sino porque no hemos concretado las ocasiones y nos llevamos una derrota inmerecida".

Y cerró cualquier atisbo de polémica con Vinicius: "No, a Vinicius solo le he dicho que no era falta, pero siempre desde el respeto. Lo admiro y lo respeto como futbolista".

Xavi insistió en que todavía queda mucha Liga y que quedarse a cuatro puntos del Real Madrid en la jornada 11 no es un drama, ni mucho menos. "Queremos ganar la Liga y competirla, estamos en la jornada 11. Paciencia y a seguir trabajando. El equipo ha hecho muy buen partido".