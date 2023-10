Yuste, "satisfecho" con el "buen partido" del Barça

"Cuando pierdes nunca se te queda una buena cara, pero me quedo con las buenas sensaciones del equipo durante todo el partido", declaró el vicepresidente deportivo del Barça "En el fútbol, los detalles pueden marcar diferencias", analizó la mano derecha de Joan Laporta

Rafa Yuste, vicepresidente deportivo del FC Barcelona, atendió a los micrófonos de ‘DAZN’ justo después de la derrota del conjunto azulgrana contra el Real Madrid. La mano derecha de Joan Laporta reconoció que “cuando pierdes nunca se te queda una buena cara”, pero prefirió quedarse “con las buenas sensaciones del equipo durante todo el partido”. “Los jugadores han estado a un gran tono. Hemos podido marcar el segundo gol, que nos hubiera dado mucha tranquilidad, pero no hemos estado finos de cara a portería”, lamentó.

“En el fútbol, los detalles pueden marcar diferencias. El Madrid tiene a muy buenos jugadores y Bellingham ha marcado un gol desde una distancia impresionante. Nosotros también tenemos futbolistas muy buenos y jóvenes, pero también teníamos bajas muy sensibles. No quiero culpar a los lesionados de la derrota, pero tienen un peso específico muy importante y creo que cuando los recuperemos optaremos a todos los títulos”, reflexionó Yuste.

El directivo del Barça dejó claro que abandonaba Montjuïc “con satisfacción” y no quiso valorar el penalti de Tchouaméni sobre Araujo que Gil Manzano no señaló. “Siempre le digo a Xavi que tenemos que ganar siempre por dos, tres o cuatro goles para no estar pendientes de los penaltis y de las decisiones arbitrales”, valoró. “Nos está faltando acierto en momentos puntuales, pero tenemos una plantilla muy joven y vamos a fraguar un gran equipo en el futuro. Se han notado las bajas que teníamos, pero no pueden ser una excusa”, aseveró.

Autocrítico, pero contento y satisfecho con la imagen del Barça, Yuste elogió a Bellingham, que remontó un encuentro que parecía claramente decantado a favor de los intereses culés, pero matizó que él prefiere “fijarse en mis jugadores”. “Tenemos a juveniles que están haciendo una gran temporada. Estamos muy ilusionados”, finalizó.