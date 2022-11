Bellerín: "Estoy feliz y quiero renovar con el Barça"

El lateral azulgrana ha hablado en una entrevista para 'Catalunya Ràdio' sobre su futuro y otros aspectos más personales "Cogí el otro día a Pedri y le recomendé unos cuantos grupos de música; lo que escuchaba era 'justito'"

A pesar de no haber gozado de continuidad y de haber estado más tiempo en la enfermería que disponible, Héctor Bellerín es feliz en esta segunda etapa azulgrana y tiene ganas de seguir intentando hacerse un hueco en los planes de Xavi. El lateral de Calella ha atendido a los micrófonos de 'Catalunya Ràdio' y ha repasado varios aspectos de actualidad, tanto dentro como fuera del vestuario.

"Quiero renovar con el Barça, estoy feliz", ha dejado caer el del Maresme, que ha añadido que "el fútbol no es ni blanco ni negro, hay muchos condicionantes que pueden afectar. Ha habido muchos fichajes este verano, muchas lesiones. Es un proyecto que necesita tiempo. Es normal que tarden tiempo en dar resultados. Siempre pongo el ejemplo de Klopp y de Guardiola, que no ganó nada cuando llegaron a sus equipos en Inglaterra. Hay ilusión y las cosas bien hechas tardan. Confiamos 100% en Xavi".

GUSTOS MUSICALES

Sobre la música y el vestuario, Héctor comenta que "el otro día hablé con Pedri y Ferran. No recuerdo que escuchaban, pero estaba justito. Les recomendé un par de grupos a ver si los escuchan y cogen un poco más de cultura musical. Me gusta mucho el artista nacional y el arte nacional de hoy en día. Me gusta el jazz, la disco de los 80, el flamenco, la salsa. Dependiendo del estado de ánimo y el momento".

Acerca del racismo existente en la sociedad actual Bellerín comenta que "cuando fui a Londres vi un país que estaba mucho más avanzado. A veces es un tema de educación, no nos damos cuenta a veces. Es uno de los problemas. Inconscientemente lo podemos llegar a ser. Muchas veces se quiere esconder la realidad y ese es el primer paso".