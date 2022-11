10 conclusiones que puede sacar Xavi de Plzen

El técnico de Terrassa apostó por un once lleno de no habituales y pudo extraer experimentos positivos y otros bastante negativos Kessie en el pivote no parece ser una opción fiable, Pablo Torre está verde aún, pero tiene un gran futuro y Ferran como '9' en la recámara puede ser muy válido

Lejos de tratarse de un partido de relleno y sin alicientes, Xavi Hernández pudo sacar bastantes conclusiones de la despedida del Barça de la Champions League 2022/23 en Plzen. El cuadro azulgrana cuajó un partido lleno de luces y sombras. Una puesta en escena repleta de no habituales que auguraba lagunas (lógicas cuando juntas a muchas piezas que vienen teniendo poca continuidad), pero también el 'gusanillo' de ver cómo se desarrollaban ciertos futbolistas.

A nivel de tangibles, Ferran y Pablo Torre, por sus goles y por venir participando poco (sobre todo el cántabro, que debutaba como titular) quizás fueron los más destacados. O de los que más se ha hablado. Pero hubo más cosas. Piqué ejerciendo de capitán y llamado a filas al ser el único central puro sano. El debut (por fin) de Iñaki Peña en partido oficial. Bellerín. Minutos de Ansu Fati. Kessie como pivote. Vamos a intentar 'rascar' las 10 grandes conclusiones que pudo sacar Xavi del desplazamiento a territorio checo.

EL GRAN DÍA DE FERRAN...COMO '9'

El mejor del choque en Plzen fue, seguramente, Ferran Torres. Y en una posición en la que apenas le habíamos visto. Como referencia en la línea de ataque, moviéndose por dentro. La verdad que, más allá de los goles, dio una exhibición de dinamismo, de asociación. Su segundo tanto es un ejemplo claro de estar rápido de piernas y de cabeza. Toda la jugada transcurre en fracciones de segundo. El primer tanto, de '9' puro, de estar en el sitio y meterla. ¿Será el 'click' que necesitaba el de Foios?

PABLO TORRE, VERDE PERO CON MUCHO FUTURO

Teníamos muchas ganas de ver largo y tendido a Pablo Torre. El cántabro debutaba por fin como titular. Y vaya si fue protagonista. Para lo bueno y para lo malo. Cometió alguna pérdida de bulto al principio, lógico por los nervios del contexto. Luego hizo un 'penaltito' en el que derribó por inercia al jugador checo. Pero el error en la jugada es de origen y no suyo. Al margen de eso, dejó muestras del enorme talento que tiene y un gol delicioso. Orientado en carrera y definición perfecta. Sumará y quizás Xavi deba tenerlo más en cuenta.

RAPHINHA, MUY APTO POR LA DERECHA Y CON CONFIANZA

Raphinha empezó bien el curso. Dejando muestras de su desequilibrio y de esa zurda precisa y punzante que tiene. Pero parece un futbolista aún frágil a nivel de confianza. Por eso el bajón que ha venido las últimas semanas. Ayer, en la República Checa, puso tres balones brutales a Jordi Alba en el 0-2, a Ferran en el 1-3 y a Pablo Torre en el 2-4. Mejor por la derecha y yendo hacia adentro. Mucho mejor. Xavi debe recuperarlo.

MARCOS, CENTRAL DE URGENCIA

Igual que la producción ofensiva y la potencia de Marcos Alonso son indiscutibles, sí se puede discutir su nivel defensivo como central. En el 2-3 del Viktoria comete un error grosero en la medición del centro. Puede ser una opción de urgencia, pero nunca un plan A ni B.

ANSU NO TERMINA DE EXPLOTAR

Duele escribirlo y verlo. Pero Ansu Fati no acaba de recuperar la chispa ni de dar el paso al frente. Hay que tener paciencia por todo lo que ha pasado, sí. Pero ahora mismo es una evidencia que no está fino en el desborde y no consigue marcar diferencias.

JORDI ALBA Y PIQUÉ CUMPLEN, PERO LEJOS DE LO QUE DIERON

Jordi Alba y Piqué han sido dos pilares de un Barça que se recordará siempre. Pero ayer en Plzen volvieron a dejar dudas y a rendir por debajo de sus mejores tiempos. Obviamente pueden ser de utilidad a Xavi, quizás más el de L'Hospitalet. Pero están lejos.

BUEN (Y TARDÍO) DEBUT DE IÑAKI PEÑA

A sus 23 años, por fin debutó Iñaki Peña. El alicantino disputó sus primeros minutos oficiales con el Barça. Encajó dos goles, pero sacó un par de buenas manos. Veremos si en el futuro acepta ese rol totalmente secundario o prefiere salir en busca de protagonismo.

BELLERÍN, ALGO PASAJERO

Ha estado muchas semanas inactivo y le falta el pico de forma. Pero el paso de Héctor Bellerín por el Barça tiene la pinta de ser algo pasajero. Contrato por un año y un Xavi que no parece acabar de confiar en él. En Plzen, lagunas en defensa y en ataque, potencia pero sin terminar de cuajar. Balde a pierna cambiada apunta a seguir siendo la solución.

KESSIE COMO PIVOTE, UN PARCHE

Por primera vez vimos a Kessie como pivote, haciendo de Busquets. De inicio. El marfileño tampoco terminó de cuajar en esa demarcación. Algo lento en la circulación, sin acabar de dar fluidez. Sus arrancadas con potencia dividiendo sí dieron algún extra, pero en una de ellas cayó lesionado.

DOS DEBUTS DE LA MASIA

Más allá de Iñaki Peña, dos jugadores del Barça Atlètic debutaron en Champions. Además, dos que llevan muchos años en la casa. Marc Casadó entró por Kessie para hacer de pivote y tras sacudirse los nervios de encima rayó a buen nivel. Álvaro Sanz lo hizo por la lesión de Pablo Torre.