El Barça ya sabe que tendrá el OK de LaLiga al plan de viabilidad

En el club lo dan por hecho, aunque creen que la oficialidad no llegará hasta mañana Cuando llegue, se podrá hacer una oferta formal a Leo Messi

No es todavía oficial, pero el Barça recibirá pronto el OK de LaLiga al plan de viabilidad que le presentó hace unas semanas para las dos próximas temporadas. "Vamos bien, pero nada oficial. Posiblemente, deberemos esperar hasta mañana para recibir el OK definitivo", han dicho fuentes del club azulgrana a SPORT.

Según una información de 'Jijantes', esta mañana se ha producido una nueva reunión en LaLiga con el plan de viabilidad presentado por el Barça encima de la mesa y la decisión ya está tomada, siendo satisfactoria para los intereses azulgranas.

En el club esperan el OK para empezar a tomar decisiones respecto a la confección de la plantilla para la próxima temporada. Cuando el plan de viabilidad reciba el visto bueno definitivo, además de poder inscribir los contratos de futbolistas ya renovados como Ronald Araujo y Gavi, podrá anunciarse alguna incorporación ya cerrada, como la de Iñigo Martínez. Y, lo que es más importante, podrá hacer llegar una oferta oficial a Leo Messi.

Messi

Respecto al argentino, el Barça hace días que le pide paciencia y tiempo esperando la resolución de LaLiga a su plan de viabilidad. Messi quiere decir su destino en los próximos días tras desvincularse del PSG. Parece que la opción de fichar por el Al-Hilal de Arabia Saudí es la más probable, aunque en el Barça no pierden la esperanza, como tampoco lo hacen desde el Inter de Miami.