La 'rejuvenecida' fórmula de Rafa Márquez para triunfar con el Barça Atlètic

El Barça Atlètic no pudo celebrar este fin de semana la clasificación matemática para el play-off de ascenso (no se dio la carambola al vencer la Cultural al Nàstic) pero sí es virtual gracias a un gran partido en Ponferrada, que al margen de la victoria (1-3), dejó sensaciones muy positivas, de equipo maduro que supo ser letal en ataque, tener el balón y cuando no, aguantar el 'chaparrón'.

Y lo consiguió, además, con la alineación titular más joven, lo que todavía da más mérito al equipo de un Rafa Márquez que, a nivel particular, supo poner el foco en el partido de El Toralín y no despistarse con todo lo sucedido los días anteriores, cuando se confirmó que no dará, al menos por ahora, el salto al banquillo del primer equipo porque Xavi Hernández ha decidido continuar.

Enfocado sin pensar en su futuro

En el propio mexicano se aprecia una clara evolución personal. Esta temporada, posiblemente el play-off llegará antes que la pasada, posiblemente las cosas saldrán mejor en la cita clave -el equipo no estuvo a la altura en la eliminatoria contra el RM Castilla- y todo ello, habiendo superado dificultades más adversas. Un año de múltiples lesiones, convocatorias internacionales (con un Mundial sub-17 en plena temporada) y llamadas de futbolistas para cubrir las necesidades del primer equipo.

El mexicano no ha tenido ningún problema para tirar de la cantera, que en el caso del Barça Atlètic, es su Juvenil A. Los futbolistas procedentes del equipo entrenado por Óscar López han respondido de forma satisfactoria a la confianza de Rafa Márquez.

En Ponferrada, ante un rival directo que tras descender este año se había pasado los cuatro anteriores en Segunda A, el Barça Atlètic rizó el rizo y Rafa Márquez alineó en su once titular al cadete Guille Fernández, al juvenil de primer año Marc Bernal y al de segundo año, Alexis Olmedo.

Jaume Marcet nos trae una nueva edición de Las Promesas de la cantera / Jaume Marcet

Es decir, un centro del campo con un jugador de 15 años (Guille) y otro de 16 (Bernal), y un central (Olmedo) que cumplió los 18 el pasado mes de enero. La edad media del conjunto que saltó al césped de El Toralín fue de 19,63 años.

Once titular de 19,63 años de edad

Ligeramente por debajo del promedio del total de la plantilla, que es de 19,8 años y el más joven de toda la categoría. En el otro grupo de la Primera Federación, el G.2, el elenco más joven es el del RM Castilla, con 20,4 años y que por cierto, está teniendo una temporada complicada (los de Raúl están en la parte media-baja de la tabla).

Los más 'veteranos' de la plantilla azulgrana no superan los 24 años (Moha, Marc Vidal y el lesionado IKer Goujón) y el capitán y referente del equipo, Marc Casadó, solo tiene 20.

Durante la temporada, Rafa Márquez ha echado mano de la cantera y hasta 12 futbolistas procedentes de los equipos juveniles y hasta del cadete han tenido minutos con el filial. El caso más representativo es el de Pau Cubarsí, al que Rafa Márquez dio la alternativa en la cuarta jornada, ante el Fuenlabrada en el Estadi Johan Cruyff (2-2) y 'perdió' definitivamente en enero cuando su tremenda progresión le llevó a dar el salto al primer equipo.

Pau Cubarsí, junto a Noah Darvich en un partido del Barça Atlètic / Dani Barbeito

Un caso similar ha ocurrido con Héctor Fort, aunque el de Les Corts aún ha reforzado en algún partido al filial y podría seguir haciéndolo, sobre todo de cara a un play-off. Además, el mexicano ha utilizado a Marc Bernal, Pau Prim, Marc Guiu, Dani Rodríguez, Olmedo, Cristo, Anaya, Guille Fernández, Álvaro Cortés y Brian Fariñas.

Y han sido convocados, aunque sin minutos, los guardametas Aron Yaakobishvili, Aarón Alonso y Max Bonfill, y los futbolistas de campo Albert Navarro, Nil Calderó, Andrés Cuenca y Juan Hernández.