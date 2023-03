El Barça y Jorge Mendes pactan el futuro de Ansu Fati

Habrá máximo control a su entorno y hasta finales de temporada no hablarán de una posible salida Hay ofertas, pero el futbolista es reacio a salir. En junio se decidirá y todo los escenarios están abiertos

El Barça ha tratado de calmar todo el ruido entorno a Ansu Fati para evitar que pueda afectar al jugador y al equipo en la fase decisiva de la temporada. El área deportiva del club y el agente del jugador, Jorge Mendes, han pactado darse unas semanas de margen para reflexionar con todos los escenarios abiertos. Ya no se descarta una salida si llega una oferta millonaria y el futbolista da el OK, pero todo se decidirá en junio y bajo el más estricto silencio.

Las palabras del padre de Ansu, Bori Fati, no sentaron bien en el club. El Barça era consciente del malestar del entorno más directo del futbolista, pero no creían que todo se iba a hacer público a pocos días del clásico de Copa y cerca de conseguir el objetivo de la Liga. El club habló con Jorge Mendes para intentar pactar una tregua hasta el mes de junio y evitar que haya más declaraciones sobre la suplencia del jugador, algo a lo que se han comprometido que no volverá a suceder.

A partir de ahí todos los escenarios están abiertos y el Barça ha autorizado a Jorge Mendes a que sondee el mercado europeo para comprobar el interés que hay por Ansu y las opciones de ingresar un traspaso importante. Mendes lleva tiempo preguntando en la Premier sobre la opción Ansu y tiene claro que un mínimo de cuatro clubs estarían dispuestos a ficharle. Otra cosa es el precio, ya que su ostracismo ha ido devaluando al futbolista y ven difícil lograr una venta que sea superior a los 40 millones de euros en estos momentos.

En el Barça no se han planteado una salida a no ser que llegue una oferta fuera de mercado. En todo caso, el club blaugrana no será proactivo y no abrirá las puertas a Ansu Fati salvo que sea el propio jugador el que de el paso de marcharse o que el entorno apriete buscando el traspaso. Lo que sí queda absolutamente descartado es una cesión del futbolista al entender que no favorecería económicamente a la entidad blaugrana.

Es evidente que el Barça va a necesitar vender este verano y que el presidente, Joan Laporta, ya apuntó a que se daría salida prioritariamente a los futbolistas que no tuvieran minutos. Ansu va a acabar la temporada en el banquillo a pesar de que sea titular esta semana ante el Elche, por lo que situación seguirá siendo complicada. Pese a todo, el futbolista sigue firme en su apuesta por continuar en el club ya que se ve capaz de revertir su situación la próxima temporada.

Mendes tiene claro que es el momento de dar salida a Ansu y no esperar más para que no se devalúe si continúa la falta de minutos. El agente portugués viajará a Barcelona para reunirse con el futbolista y tratar de convencerle para que sea protagonista en algún otro proyecto deportivo, aunque la clave de todo estará finalmente en el precio. El Barça cree que Ansu, por edad y proyección, debería tener un valor bastante superior a los 50 millones de euros y entiende que en la Premier se puede pagar esa cifra sin ningún tipo de problema.

Por ahora va a imperar la calma mientras Mendes se dedica a trabajar en una posible operación a futuro. Con los números encima de la mesa, tanto el jugador como el Barça analizarán la situación y no habrá decisión final hasta que se acabe la temporada. Lo que sí que tienen todos muy claro es que nada puede continuar como hasta ahora, ya que Ansu necesita jugar y el Barça necesita ingresar.