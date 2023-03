¿En qué punto está la renovación de Dembélé?

El galo no se ha comprometido con el club ni ha tenido contacto alguno; sí ha habido acercamientos informales con sus agentes con buena sintonía No ha habido avances decisivos y el jugador está totalmente centrado en volver al 100% y completar la temporada al nivel que lo venía haciendo

Casi dos semanas estuvo el pasado verano sin club Ousmane Dembélé. Cuando parecía que la opción Barça estaba caída tras acabar contrato el 30 de junio, 15 días después el club anunciaba su 'refichaje'. Firmaba, eso sí, solo hasta 2024. De esta forma, la entidad presidida por Joan Laporta se 'abocaba' a vivir una situación parecida a corto plazo a no ser que volviera a ampliarle el contrato en un lapso corto de tiempo.

Ocho meses después, tanto en el club como en el entorno del jugador hay tranquilidad. Dembélé, lesionado desde finales de enero, está cuajando una gran temporada. Creciendo de la mano de un Xavi que ha apostado claramente por él desde su llegada. Lo ha llenado de elogios y Ousmane ha respondido echándose el equipo a las espaldas en muchos partidos.

Desde SPORT podemos informar que hasta ahora no ha habido avances significativos sobre una renovación. Obviamente, la voluntad del club es la de no dilatar el asunto otra vez para ahorrarse todo el 'circo' de los últimos meses de la temporada pasada. Pero está claro que 50 millones de cláusula (lo que se pactó el último verano junto al futbolista) son bastante golosos por un perfil desequilibrante que no abunda precisamente en el mercado.

BUENA SINTONÍA, PERO SIN AVANCES

Ousmane no ha hablado con nadie del club. Ni se ha comprometido a nada. Está muy a gusto en Barcelona y comprometido con el proyecto de Xavi. Y solo trabaja pensando en volver cuanto antes (casi descartado el clásico copero, puesto que se quiere evitar cualquier precipitación como sucedió con Pedri).

Si bien el 'Mosquito' no ha tenido contactos con la parcela deportiva, sus agentes y la secretaría técnica han tenido contactos informales. En buena sintonía, pero sin alcanzar, por ahora, ningún avance.

Veremos cómo evoluciona el asunto, pero hay una cosa clara. Este verano (el club intentará que no pase de finales de junio) hay que alcanzar una entente. La cláusula está ahí, la voluntad de Xavi es clara y no faltarán los 'moscardones'.