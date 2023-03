El Chelsea no facilitará la salida de Aubameyang al Barça

En el club inglés hay cabreo por el flirteo del delantero con el club blaugrana Las pérdidas son grandes en el Chelsea y no quieren regalar nada. El delantero deberá forzar

Aubameyang va ganando enteros como posible refuerzo ofensivo para el próximo proyecto del Barça. El delantero quiere regresar sí o sí al Camp Nou y está dispuesto a hacer un esfuerzo económico grande para vivir su segunda etapa como blaugrana, pero la operación no será tan fácil. Y el Barça lo sabe. El Chelsea, que pagó por él 12 millones de euros, no va a facilitar su salida al club blaugrana, por lo que el delantero deberá forzar la máquina para que todo llegue a buen puerto.

El cabreo del Chelsea con Aubameyang es monumental por su ofrecimiento al club blaugrana y porque su fichaje se ha convertido en un auténtico desastre. En este mes de enero, el club londinense sí que le daba facilidades para recalar en la MLS, pero el escenario ahora ha cambiado. Las pérdidas económicas del Chelsea son siderales y la próxima temporada perderá los ingresos de la Champions casi con toda seguridad, por lo que necesita ingresar o, al menos, no computar más pérdidas.

Es por ello que el Barça va a esperar acontecimientos en el caso Aubameyang. El delantero no juega desde el pasado mes de febrero y solo ha tenido cuatro titularidades en la Premier. No cuenta para nada y creen que tarde o temprano se le abrirán las puertas aunque la fórmula podría ser no una rescisión de contrato y sí una cesión en la que el propio Aubameyang deba renunciar a una gran parte de su salario. El Chelsea no pagaría nada y en el Barça solo asumirían la parte que pudieran para que pudiera ser inscrito en LaLiga.

En el Chelsea, conscientes del interés del Barça, están intentando mover el mercado para que haya más ofertas por Aubameyang. El Inter de Milán parece muy interesado en ficharle, pero el futbolista está bloqueando cualquier operación hasta que el Barça se defina. En el club blaugrana tienen clarísimo que el futbolista puede llegar en unas buenas condiciones dada su firmeza y ya demostró en su salida del Arsenal que es capaz de forzar la situación hasta el límite. El club blaugrana ya vivió una situación similar con el Chelsea la pasada temporada en el caso de Marcos Alonso. El Barça tuvo que sudar tinta hasta desencallar su llegada en las últimas horas del mercado estival. En aquel entonces, el club londinense accedió a rescindir el contrato del defensa y pudo llegar con la carta de libertad en unas condiciones óptimas.