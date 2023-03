El problema del Barça para fichar a Gundogan

Sí habría acuerdo en la duración del contrato, pero no con el salario que pide En el City tampoco llegaron a sus pretensiones y están convencidos de que se va

Ilkay Gundogan se ha convertido en el gran objetivo blaugrana para reforzar el centro del campo, renueve o no Sergio Busquets. El club blaugrana tiene bien encarrilada la llegada del jugador del Manchester City siempre que haya límite salarial para inscribirle, pero no hay acuerdo total con el futbolista. Las pretensiones económicas de Gundogan son muy altas para firmar su último gran contrato y en el Barça esperan que ajuste sus demandas porque no pueden ni quieren pagar una ficha desorbitada.

Gundogan es una oportunidad de mercado. El centrocampista ha roto prácticamente las negociaciones para renovar por el City, que no está dispuesto a pagarle lo que pide para continuar. El club inglés planteaba un contrato corto y a la baja y da por prácticamente perdido a un futbolista que vería con muy buenos ojos trasladarse a España a vivir para finalizar su carrera deportiva al más alto nivel.

El área deportiva del club blaugrana lleva meses tanteando la opción Gundogan aunque en las últimas semanas ha intensificado los contactos. Y el problema es el salario y la prima de fichaje que desea percibir el futbolista al llegar con la carta de libertad. En el Barça entienden que se trata de un futbolista de nivel, pero también que hará 33 años el próximo octubre y la ficha debe adecuarse a la nueva escala salarial del equipo blaugrana.

La duración del contrato no sería un problema porque el Barça sí está dispuesto a darle los dos años de contrato que pide Gundogan. Pese a todo, en el club hay optimismo porque el futbolista tiene ganas de fichar y hay muy buena sintonía con su entorno. Gundogan tomará la decisión en el mes de abril y el club blaugrana le ha dado garantías de que, en caso de firmarle, le podrán inscribir en el primer equipo.