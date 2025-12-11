"Mi Barça es cada día más feo y estúpido, pero lo sigo queriendo a muerte"

Pilseners son una banda barcelonesa de punk rock, un género musical cuya relación con el fútbol tiene su encanto. Marc y Jordi (voces), Joan y Guifré (guitarras), Dani (bajo) y Raül (bateria) son del Barça, club del que la mayoría son socios, club al que han dedicado canciones como 'Nosaltres tenim un nom' o 'El Barça em pertany a mi', una versión del 'England belongs to me' de Cock Sparrer. Este viernes 19 de diciembre vuelven al escenario en la sala Wolf y entre los temas que tocarán no faltará su último tema, 'Del cel al infern', dedicado al 35 aniversario de 'Dracs', grupo de animación de Palau, donde grabaron un vídeoclip, algo que aún no habían hecho antes.

Cuatro de los 'Pilseners' recibieron a SPORT en la sede de la PB Sant Antoni, un templo barcelonista cuyas paredes están llenas de historia y pasión por el Barça. Lo llevan en la sangre porque les viene de familia, pero han vivido su amor por el blau y el grana desde la base, que es la única forma que tienen de entender su papel como aficionados. No le gusta hacia donde se dirige el club, convertido ahora en un producto global de la industria del fútbol, pero no pueden dejar de quererlo porque, en el fondo, "el Barça és la nostra vida".

'Pilseners' atendió a SPORT en la sede de la PB Sant Antoni / DANI BARBEITO

Hoy hace 50 años que murió Franco. Os proclamáis antifascistas.

Raül: Aún no está muerto, por lo que vemos por ahí, a mí no me parece que lo esté.

Guifré: Este muerto está muy vivo.

Joan: Qué putada que muriera tan tarde y no lo pelasen antes.

El Barça, pese a todo, resistió al franquismo.

R: Sí, pero hoy en día el fútbol es más una empresa, un negocio, una manera de hacer dinero, más que una forma de vivir la vida.

Dani: Sí, es un producto financiero, el Barça llega a un punto que esto debería ser un equipo de fútbol, pero no lo es.

G: No deja de ser algo que tiene que ver con el poder. Núñez tampoco era un gran catalanista y estuvo muchos años en el Barça, lo que importa son las clases populares y el Barça representando a Catalunya.

J: Para nosotros es un sentimiento y para ellos es un negocio.

'Pilseners' atendió a SPORT en la sede de la PB Sant Antoni / DANI BARBEITO

¿Por qué sois del Barça?

J: Yo lo tengo clarísimo. Primero porque soy de Barcelona y es el equipo de mi ciudad, pero luego también por historia, por lo que ha supuesto el Barça como lanza del pueblo catalán, sobre todo en tiempos de Franco. Cuando se dice que el Barça es més que un club es por lo que representa, unos valores, un sentimiento. Y estamos puteados de que el Barça se esté convirtiendo en algo que no nos gusta. Por la familia, evidentemente también.

R: Soy socio desde hace 34 años, creo que todos los somos, sí. Es una religión, una religión bien vista. Puedes escoger la de Dios o la del Barça, y yo me quedo con la del Barça mil veces más.

D: Yo soy del Barça por tradición familiar.

R: Él es más ‘convergent’ (de CiU). (Ríen todos).

D: ¡Qué cabron! No, del Barça desde pequeño porque mi abuelo no cenaba si perdía el Barça, el Espanyol era un equipo de curas y militares. Esto en casa se vivía mucho. Mi abuelo devolvió al lavadora Zanusi que había comprado mi abuela para no dar apoyo al Madrid.

Habéis producido una canción para los ‘Dracs’, con vídeoclip en el Palau.

G: Siempre hemos estado en contra de lo que son los poderes fácticos del Barça, pero con Dracs… Siempre han sido fieles a una idea que va del barcelonismo al antifascismo.

‘Dracs’ forma parte de la animación de Palau, pero en Spotify Camp Nou ya no hay Grada d’Animació.

G: Parece que ahora tengas que pedir permiso por todo. No creo que ni ‘Boixos Nois’, ni Almogàvers ni tantos grupos como ha habido deban pedir nada al club. Antes te juntabas con cuatro colegas que estuvieran cerca de tu asiento, pintabas una pancarta en el párking y te plantabas en el campo a defender aquella pancarta. Ahora te tienen que dar permiso, pasar por unas normas, esto ya… Está muy lejos de lo que debería ser.

R: Es una muestra más de hacia dónde van los clubs y el Barça en concreto. La mercantilización y el utilizar unos espacios que tienen que ser para el socio para hacer una cosa artificial, de cartón.

D: Lo peor es el nivel de deuda al que han llegado…

R: No estamos hablando de esto.

D: Sí, pero al final hay que pagar.

¿Opinión ‘convergent’?

D: Yo soy economista y siempre estoy con el rollo este.

G: El capital al final se lo acaba comiendo todo. En el primer 11M ocuparon la plaza Catalunya y en el segundo pidieron permiso para plantar las tiendas de campaña.

¿Y cómo habría que organizarlo?

G: Es todo muy complicado ya. Lo de los abonos para el campo… A veces pienso, suerte que mi padre ya es grande porque si tuviera que ir y le envían la entrada en el móvil no sé cómo lo haría. Todo es muy complicado.

R: Ya no hay marcha atrás. Mi madre puede ser fea y estúpida, pero la quiero a morir. Mi Barça es cada día más feo y estúpido, y lo sigo queriendo a morir, pero a esta fealdad y estupidez no se le ve final, la cosa cada vez va a peor. Por eso están subiendo las aficiones de los equipos de Segunda o Tercera División, porque no se ven representados en el Barça. Antes toda esta gente del Sant Andreu o del Europa eran del Barça. Yo iba con mi abuelo, se fumaba el ‘caliquenyo’, se bebía el ‘cigaló’… Era más familiar, más vida. El Barça está perdiendo todo eso. Es triste pero es así.

'Pilseners' atendió a SPORT en la sede de la PB Sant Antoni / DANI BARBEITO

Parafraseando vuestra canción, ¿El Barça ya 'no em pertany a mi'? (ya no me pertenece)

R: Seguirá perteneciéndonos mientras sigamos vivos, mientras quede una gota de sangre en el cuerpo seguirá siendo nuestro.

D: Sí, porque nuestro barcelonismo es de base popular.

R: Los ricos están ahí, pero esto es la base.

G: Todos los presidentes se irán, pero nosotros seguiremos estando ahí.

Mientras sigamos vivos, mientras quede una gota de sangre en el cuerpo, el Barça seguirá siendo nuestro 'Pilseners'

¿Qué habéis encontrado en el Palau que no haya en el Camp Nou?

R: Lo que decía, de que es más popular, de más colegas, barrio, calle, son una gran familia.

G: Y en el Palau notas que las secciones están agradecidos a, en este caso, ‘Dracs’. Grabando estaban ahí varios.

J: Sí, los futbolistas ahora parecen niños ricos empujando una pelota.

G: El año pasado hubo futbolistas que pedían más animación. Montjuïc era una tumba. Incluso estos jugadores que parece que no tengan los pies en el suelo, también se quejaban de que no había animaba nadie. Ahora veremos lo que pasa porque si van ampliando el Camp Nou y sigan los mismos abonados, llegará el momento que será un 50/50 con los turistas. Ha habido partidos esta temporada en Montjuïc que no sabría decirte si los jugadores se sentían en casa o fuera.

R: Con el PSG se sentía mucho más a los franceses.

Ahora vuelve el Eintracht.

G: ¡Y estos podrán pagar las entradas!

D: Esto es producto de la mala gestión.

G: En el Barça no quisieron que muchos abonados pudieran seguir siéndolo porque eso significa perder dinero por la venta de entradas. Y el carnet son 225 euros. Y mi hija, cuando era socia alevín, vale, pero ciento y pico de euros para que te envíen el calendario y te feliciten el aniversario…

Ya.

R: Volviendo a la Grada… ¡Es una gran putada!

'Pilseners' atendió a SPORT en la sede de la PB Sant Antoni / DANI BARBEITO

Les decían que pagasen los 23.000 euros de multas.

R: 23.000 euros los hacen en una hora vendiendo camisetas en la tienda del Barça.

G: 23.000 euros es el presupuesto de un mes de las comidas de Laporta.

R: O una semana. Es una puta excusa porque se siente acosado por esta gente que le dedica algún cántico y su ego no le permite ver cómo viene gente a insultarlo. Pero el esta gente eran el único latido del corazón del Estadi, ahora es un puto cementerio, una vergüenza.

Lo de los 23.000 euros y la Grada d'Animació es una excusa, ese es el presupuesto de las comidas de Laporta en un mes 'Pilseners'

G: ¡Han echado a gente como Almogàvers! Esta gente que sí que no ha tirado ni un papel al suelo.

R: Son gente que se lo curra muchísimo, pero que nunca la lía. Yo, por ejemplo, en la Grada no podría entrar porque tengo antecedentes penales. Todo pasa por Mossos y yo no podría. Y ahora si tienes más de 25 años se ve que ya no puedes animar.

Vayamos a la música. ¿De dónde sale ‘Barça em pertany a mi’, la versión de ‘England belongs to me’ de Cock Sparrer?

G: Cuando nosotros íbamos a la Grada Jove, a principios de los noventa, éramos un grupo de colegas, algunos habían sido de ‘Boixos Nois’ en su época. Se llamaban ICC (Inter City Cule) y ya la cantaban en la Grada y nosotros cogimos el lema y la estiramos e hicimos toda la canción. En la grabación hay un momento que se escucha “¡Díaz Vega, cabrón!”. Soy yo. El día antes de grabar las voces Díaz Vega cruzó todo el campo para expulsar a Cruyff (Barça-Valencia, 22 de octubre de 1995, 1-0).

'Pilseners' atendió a SPORT en la sede de la PB Sant Antoni / DANI BARBEITO

La letra dice “el Barça no es de Núñez ni de cuatro tribuneros”. ¿De quién es ahora?

J: El problema es que los ‘tribunerus’ se hacen suyo el club, pero no lo es, no les pertenece. La gran pregunta es por qué necesitamos una tribuna? ¿Por qué necesitamos ‘tribunerus’? ¿Por qué no pueden ver el fútbol igual que el resto? ¿Por qué hay que destinar tanto dinero?

G: Esto sería muy largo.

R: Esto es la lucha de clases, los hay que tienen más pasta y otros que no. No hay ejemplo más claro de lo que es la sociedad que el Barça. Hay de todo, de derechas, de izquierdas, el rico, el pobre, el negro… musulmán, cristiano… Lo que es Catalunya, una mezcla de culturas total. Todo el mundo puede ser del Barça. Es lo grande y a veces chungo. Y cada uno se lo apropia. He estado en Gambia en un poblado, con casa hechas de barro, y todos con los escudos del Barça pintados en las paredes de sus casas. Llega incluso donde no hay tele. Pocas instituciones pueden llegar tan lejos como el Barça. Es brutal. El Barça es mucho más que cualquier movida económica.

G: Sí que es verdad que cuando hicimos esta canción parecía que el socio tenía más poder. Los abonos eran una parte importante del presupuesto del Barça. Estaba Núñez y las juntas del PP se hacían en el Palau Blaugrana, bautizos de los Testigos de Jehová en el Camp Nou… ¡Cosas espectaculares! (ríen todos).

El Barça es mucho más que cualquier movida económica 'Pilseners'

J: El Papa de Roma también estuvo en el Camp Nou.

G: Éramos un contrapoder, pero ahora ya no, y no solo en el Barça.

¿El fútbol popular ha muerto?

G: De élite y de primera línea, quizás sí.

J: Es lo que decía Raül, que se ha trasladado a otras categorías.

G: Los jóvenes de nuestro barrio ahora son del Europa porque pueden darle la mano al capitán de su equipo.

En el campo del Europa me lo paso mucho mejor que en el del Barça, con mi birra, el churro de morros, bengalas, pancartas… 'Pilseners'

R: Yo llevo dos años como socio del Europa y me lo paso mucho mejor que cuando voy al campo del Barça, es triste pero es así. Con mi birra, con el churro de morros, con bengalas, pancartas… En el campo del Barça no pasas ni el primer control.

G: Es que desde la directiva los apoyan.

R: Es el primer equipo del Estado español que por estatutos se declara antifascista, antiracista, antihomófobo. Y es del barrio. De mi barrio.

¿Y el Sant Andreu?

R: Bueno, hay mucho pique, yo tengo muchos colegas del Sant Andreu y luego están los chavales del Europa que se matan con ellos.

Pero luego van juntos a la Gran Companyia Catalana (grada de animación de la selección catalana).

R: Yo estuve el otro día con ellos y sí, van pasando juntos. ‘Míralos, hoy van juntos’, pensé. Me gusta.

Cambio de tercio: ¿y lo de Messi qué? ¿Un ‘last dance’?

R: Un ‘last dance’ sería muy bonito. Depende de él totalmente, el club le abre las puertas totalmente. Sería muy guapo. Y a nivel económico al club se le cae la baba. Si viene pagas medio campo. A mí me da igual si juega media hora cada partido, sería guay, también un revulsivo.

D: Pero las decisiones se toman por la situación financiera, como un depósito de ahorro o un seguro de vida…

G: Cuando se hizo el Camp Nou hubo derrama. Aquí ni se ha planteado porque ahora somos insignificantes los socios. Pintamos poco los aficionados en todo esto.

J: Los personalismos a mí me dan mucha pereza. Una figura como Messi, que nos ha dado muchas alegrías, parece una discusión de Messi o Barça, ¿no?

R: Pero el otro día lo de la foto… Quiere a la ciudad, ‘mi niño me pregunta cuándo vamos a Barcelona a vivir’… Igual es muy postureo, pero si lo siente de verdad, bienvenido, claro que sí. Los días de gloria que nos dio son mejores que mil polvos.

'Pilseners' atendió a SPORT en la sede de la PB Sant Antoni / DANI BARBEITO

En el Camp Nou ha habido muchos días de gloria.

D: Como el día que volvió Figo y le tiraron una cabeza de cochinillo. Fueron a comer y les sobró la cabeza…

¿¡Conocéis a quienes la lanzaron!?

D: ¡Sí! Eran unos colegas y cada año iban a comer cochinillo…

¡Tienen una entrevista!

R: ¿Cuánto pagas?

Una comida con vosotros y ellos... y pedimos cochinillo.

R: Queremos estar en la inauguración del Camp Nou, tocar con la Shaquira y bajar en helicóptero.

No soy la persona adecuada…

G: Pero debes tener contactos.

Pocos.

J: ¿Qué piensas de Messi?

Es Dios.

G: Dios ya fue crucificado.