Carles Ordiales: "Parece que los socios del Barça molestamos"

Carles Ordiales es el presidente de Seguiment FCB, una asociación de socios del Barça cuyos motivos fundacionales fueron la creación de una Grada d'Animació y la creación de un departamento para desplazamientos. En las elecciones de 2015, con esos únicos argumentos en su proyecto, se quedaron a solo dieciséis firmas de convertirse en candidatura.

La Grada d'Animació, antes de ser clausurada / SPORT

Diez años después han decidido volver al ruedo electoral y se han unido al proyecto que lidera Víctor Font, tal y como anunciaron hace algunos días con un comunicado oficial. Ordiales atiende a SPORT para analizar el momento por el que atraviesa el club y también de su alianza.

¿Por qué Seguiment FCB se une a Víctor Font?

Desde fuera puede verse como algo unitario, pero en realidad no es tanto eso, sino que sea transversal. Es decir, que tienda la mano a todas las sensibilidades que pueden existir entre los socios. El club es muy grande, hay muchas maneras de vivir el barcelonismo. Hay gente que lo siente de una manera y otros de otra. Hasta ahora nos hemos encontrado casi siempre con candidaturas o presidentes que dominaban muy bien determinadas áreas, pero en otras cojeaban. Y a menudo el área más descuidada ha sido la social.

Explíquese.

La gente da mucha importancia al área deportiva o económica, porque son las que más venden, no tanto a los socios como al público general. En cambio, el tema social siempre se deja un poco de lado. Nosotros somos básicamente gente que intenta cubrir las necesidades de los socios de base, los más activos, los que tienen una relación más directa con el club porque participan en todas las actividades, ya sea en los partidos de las distintas secciones, en fútbol, baloncesto, en el Palau...

No es la primera vez que se involucran en un proceso electoral: en 2015 estuvieron cerca de pasar el corte para ser candidatura.

Se creó en su momento porque detectamos ciertas necesidades y problemáticas que no estaban bien atendidas, y desde entonces hemos trabajado en ello.

Carles Ordiales, presidente de Seguiment FCB / VALENTÍ ENRICH

¿Qué necesidades?

Sobre todo la creación de una Grada d'Animació y los desplazamientos. Por las conversaciones que hemos tenido con Víctor Font y la precandidatura que se está formando, nos hace ilusión que se tenga muy en cuenta todo esto, no nos conocíamos más allá de algún encuentro y es una persona capaz de escuchar y aglutinar muchos perfiles distintos.

¿Cómo surge la relación?

Ni ellos vinieron a buscarnos ni nosotros tampoco a ellos: simplemente nos encontramos, todos participamos del mismo entorno. De hecho, somos una asociación que siempre ha trabajado de manera bastante discreta. Cuando ha habido recogidas de firmas, hemos colaborado, pero nunca hemos querido encabezar ningún movimiento.

¿Y el resto de grupos?

Nos conocemos todos, la idea es que sea una candidatura transversal, abierta a cualquier persona con voluntad de colaborar, con ciertas capacidades y recorrido dentro del mundo culé, y que aporte valor. Todo el que sume será bienvenido. Desde el momento en que el concepto es que sea transversal, las puertas están abiertas a todos los que quieran aportar.

¿El objetivo es echar a Laporta del Barça?

No. El objetivo es un cambio de gestión, sobre todo en temas que nos preocupan a nosotros. Principalmente los sociales, y algunos económicos, aunque en eso no soy especialista. Se trata de repensar el modelo de gobernanza, las asambleas, los estatutos… Hace años que se prometen reformas que nunca llegan. Todo esto requiere revisar cómo se gestiona y el modelo en cómo se relacionan los socios con el club.

¿Qué le pasa al actual modelo de Laporta?

No nos gusta la manera tan personalista e individualista de llevar el club, con tres o cuatro asesores y habiendo perdido piezas importantes de su propia candidatura. Eso muestra que incluso dentro hay gente que no comparte el modelo. No se trata de hacer oposición por hacer oposición y cargárnoslo todo: hay cosas que Laporta habrá hecho bien, sobre todo en el ámbito deportivo, con el primer equipo y el femenino, aunque otras, como el baloncesto o lo económico, generan dudas. Cuando lo negativo supera lo positivo, creemos que hace falta un cambio.

El Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc teñido de blaugrana / Valentí Enrich

Habrá nueva Grada d'Animació.

El tema de la Grada d'Animació nos parece que se ha gestionado mal, básicamente por un problema de comunicación. No se ha escuchado al socio. El club no entendió que no era un proyecto suyo, sino que venía de antes, del mandato de Bartomeu en 2017, y lo han menospreciado. Sin embargo, esa grada funcionaba bien: ocho años sin un solo problema. Sí, ha habido multas, como todos los clubes de Europa, pero eso no justifica eliminar la grada. Además, se ha criminalizado injustamente a ese grupo solo por estar en una zona visible, que canta de forma organizada y llevan banderas. Hay insultos en todas las zonas del estadio, y és más, incluso cuando ya no había grada de animación, siguieron llegando multas del mismo sector.

Entonces, ¿por qué la han eliminado?

Porque no les gustaba ese modelo, y quizá porque hubo cánticos puntuales contra Laporta. Nada organizado, minoritarios y no organizados, pero lo usaron como excusa. Parece que aún lo lleva dentro. Creo que quieren montar otra grada nueva, pero los intentos que conocemos no dan mucha esperanza.

Carles Ordiales, presidente de Seguiment FCB / VALENTÍ ENRICH

¿Por?

La capacidad (unos 1.300) es ridícula. Claramente. Hablan de limitarla a gente entre 18 y 25 años y trasladarla a otra zona del estadio, algo absurdo. Hicimos estudios junto con la asociación Football Supporters Europe (FSE) sobre modelos que funcionan en Europa, lo presentamos en las reuniones del mes de junio para aportar ideas de cómo debía ser la Grada d'Animació y parece que ni se lo han mirado. Las gradas más importantes en Europa ocupan entre el 5 y el 8% de media. Aquí, con suerte, será el 1%, el más bajo, no de toda Europa, sino de LaLiga. El Girona tiene una grada con un porcentaje más alto que la que tendrá el Barça.

Pero se dejan de vender entradas.

Hay estudios que demuestran que una Grada d'Animació genera más ingresos. Porque tienen la obligación de asistir en el 80% y la experiencia del partido es mucho mejor, para los socios en general y para la gente que nos visita. La 'match experience' es mucho más satisfactoria. Pero es que los miembros de la grada también pagan, pagan su carnet de socio y pagan su abono, y consumen, no hay tanta diferencia, y cumplen normas, pasan controles de seguridad... No tiene sentido eliminarla. El principal problema ha sido la falta de diálogo, si hubieran mantenido reuniones regulares con los grupos, se habrían podido corregir las diferencias. Son gente civilizada. La prueba es que los han echado y nadie ha montado manifestaciones ni nada parecido, no son ultras ni violentos, solo quieren animar.

Ya.

Parece que vamos hacia una Grada d'Animació dirigida, más dirigido a estadios NBA, NFL... ¿por qué no puede haber una persona de treinta años o de cincuenta, igual que una de dieciocho, animando? Hablamos de estadios con el Camp Nou, donde la media de asistencia era de 75.000 espectadores. Sí que hay partidos que necesitarías más asientos, Real Madrid, Champions... pero el Levante, Getafe, Girona... No se llena y te sobran 20.000 entradas. Eso de que no se puede hacer más grande la Grada d'Animació porque se pierden localidades para vender es totalmente falso.

¿Tiene algo que ver la Grada d'Animació con que el Barça ya no ofrezca sus servicios en los desplazamientos?

Yo espero que no. ¿Sabes qué pasa? Que el club lo entiende como un gasto porque necesitas cierta logística, tienes a 4.000 culés repartidos por una ciudad y tienes una responsabilidad como club, pero yo lo entiendo como una responsabilidad que hay que asumir porque cuando te desplazas, pongamos, a París, no solo lo hace el equipo, sino también la junta, familiares y seguidores y socios. Todos formamos parte del desplazamiento, no puede ser que solo nos preocupe una parte y al resto le vendemos una entrada y espabílate.

Imagen de la pancarta en apoyo a la Grada d'Animació en Montjuïc / SPORT

¿El socio es consciente de todos estos conflictos?

Por lo que percibo en mi entorno, me consta que sí, habrá socios que van solo a ver el Barça-Real Madrid, pero los socios más activos, que son los que más hay que cuidar, están desanimados y decepcionados porque parece que molestamos. Molestamos en la Grada d'Animació, molestamos en los desplazamientos, en las asambleas tampoco podemos participar porque molestamos, hacemos el 125 aniversario en el Liceu y los socios tampoco estamos... ¡Lo que montaron para el socio fue una caminata a Montserrat y tenías que pagar 50 euros! ¿Ya no podemos ni caminar gratis? En las celebraciones por la Liga teneos un 'speaker' que no deja cantar a la gente... Deja que el socio pinte alguna cosa, ¿no? Todo lo hacen muy complicado. No sé si de forma consciente o no, pero están distanciados de la realidad del socio del Barça.

Ya.

Tantos años estando en los órganos de decisión del club, si no has el esfuerzo para ser consciente de la distancia, te acabas distanciando del resto. Por eso últimamente cualquier crítica parece que sea contra el club, en la Asamblea nos dijo "metrestites" y "setciències" (sabelotodo). Para mí es un insulto al socio, es no permitir que haya oposición aunque sea constructiva. Todo lo que sea ir contra sus decisiones es ir contra el club. Pues en un club democrático como el nuestro es necesaria, aunque solo sea para forzar una corrección del rumbo.

También Laporta hizo oposición en su día.

Laporta es una persona que me cae bien, no tengo nada personalmente contra él, pero una cosa es la persona y la otra las decisiones que toma, que no siempre son las más adecuadas. La visión que tiene de que todos vamos en su contra no es cierta. Pasará a la historia como un gran presidente del Barça, sobre todo en su primer mandato.

Joan Laporta, en el palco del Bernabéu junto a Rafa Yuste e Isabel Díaz Ayuso / Valentí Enrich

¿El fantasma de la SAD es real?

No lo quiero creer. Vamos, espero que no. Hace unos días estuvimos en un fórum donde había varias personas con altos conocimientos económicos. Y cuando participó el señor Jaume Guardiola (ex presidente de la Comisión Económica del Barça, ahora miembro del proyecto de Víctor Font), me dejó muy tranquilo. La situación es complicada, pero es reconducible si se hace una buena gestión. No todo puede ser una huida hacia adelante como hemos visto recientemente con las palancas, vendiendo patrimonio a treinta años vista y añadiendo una carga al futuro del club. Una buena gestión económica debe ser más imaginativa.

La junta sigue teniendo la potestad para vender BLM.

Yo firmé la propuesta de Marc Ciria porque cualquier iniciativa que busque proteger los intereses del club, yo la apoyaré. Si existe una voluntad real de vender BLM... No lo sabemos, pero todo lo que sea proteger el patrimonio del club, adelante. Estamos a tiempo de no vender más patrimonio, por eso hay que cambiar el modelo de gestión y construir una alternativa ilusionante para el futuro del club.