El Barça cerrará la temporada en Corea del Sur

El Barça ha conseguido cerrar un amistoso de post-temporada para generar ingresos extraordinarios. El club se había marcado la última semana de mayo para concretar un partido y finalmente ha conseguido que Corea del Sur apueste por la disputa de un amistoso.

El encuentro se jugará entre el 26 de mayo, una vez concluida la Liga, y el 1 de junio, cuando la selección española se concentra para preparar la Eurocopa, igual que el resto de selecciones en una fecha similar.

El destino vuelve a ser Asia, igual que el año pasado cuando jugó en Japón frente al Vissel Kobe de Andrés Iniesta. El fútbol también genera un gran interés en Corea del Sur y el éxito parece asegurado.

Para la organización del partido, el Barça ha contado con la ayuda de la compañía NSN (Never Say Never), la misma que ya se encargó del partido en Japón del anterior ejercicio.

Repetir el éxito de Tokio

El FC Barcelona quiere dar una buena imagen en Corea del Sur, como ya hizo en Tokio el año pasado. Entonces, el equipo viajó directamente desde Vigo a Barcelona al disputar la última jornada unificada ante el Celta.

Esta campaña le puede ocurrir lo mismo en caso de que, por ejemplo, el FC Barcelona se esté disputando la segunda plaza con el Girona y volar directamente desde Sevilla, donde el cuadro barcelonista cierra el campeonato. El cuadro hispalense no se jugará nada ya que se encuentra en mitad de la tabla y no debe sufrir por el descenso.

El Barça verá reforzada su economía y también su marca. En una época en que se está intentando recuperar el prestigio deportivo, jugar en distintos lugares del mundo le posiciona para continuar creciendo.