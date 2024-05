Bruno Fernandes: "Si el United no me quiere, me iré"

El Manchester United dará un giro radical el próximo verano. Tras los malos resultados esta temporada y la llegada de Jim Ratcliffe, los 'red devils' tendrán que dar un cambio de rumbo, que puede implicar la salida de muchos futbolistas.

Uno de los futbolistas que parece destinado a quedarse y liderar el proyecto es Bruno Fernandes, pero el jugador quiso dejar su futuro en manos del club. "Estaré aquí hasta que el club me quiera y quieran que sea parte del futuro. Si por alguna razón no me quieren, me iré", afirmó el portugués en Sky Sports tras la victoria ante el Newcastle.

Desde que llegara a Manchester en enero de 2020, Bruno Fernandes ha sido uno lo de los mejores jugadores del equipo, si no el mejor. En total suma 231 partidos, acumulando 79 goles y regalando 67 asistencias.