Barça Atlètic: a Márquez le faltan un lateral y un extremo

El Barça Atlètic afronta una dura segunda vuelta del campeonato en el Grupo 1 de la Primera RFEF -el sábado pondrá fin a la primera, con la visita al feudo del Arenteiro- y Rafa Márquez es consciente de que, si el equipo quiere repetir play-off de ascenso y con mayores garantías que la pasada campaña, necesita refuerzos.

La carta a los Reyes de Márquez

En la última rueda de prensa, tras la derrota contra Unionistas (0-2), el técnico mexicano fue claro en sus argumentos: "Yo no tengo demasiado peso para tomar la decisión de contratar, es más la parte administrativa y lo que me dicen es: 'Si hay oportunidad, hay estas opciones'. Yo sí que pongo mi carta a los Reyes para ver qué opciones podemos tener, pero los que deciden son los dirigentes. Ver si hay o no la posibilidad y a partir de ahí, ver dónde necesitaríamos más gente. ¿Que si yo querría? Yo creo que por las bajas que tenemos, no estaría nada mal", admitió.

Cinco lesionados

Ahora mismo, en la plantilla del filial hay 5 futbolistas que están de baja por lesión: los laterales Trilli (diestro) y Edu Sánchez (zurdo), el central Pelayo y los extremos Iker Goujón y Ángel Alarcón. Ninguno de ellos tiene el alta médica prevista para recibir a corto plazo.

A ellos hay que sumar que Héctor Fort lleva un tiempo en dinámica de primer equipo, aunque puede volver al filial, tras la recuperación de Joao Cancelo, para no perder ritmo competitivo. Y que Marc Casadó no dispone de minutos arriba, pero sí entra en bastantes convocatorias.

Examen para Joan Anaya

Atendiendo a las necesidades del equipo, las posiciones más necesitadas de cubrir son la del lateral diestro y la de un extremo rápido. La primera la está ocupando en los últimos partidos el Juvenil Joan Anaya, que mientras siga Héctor Fort arriba y Trilli lesionado, tiene una buena ocasión para convencer y que los esfuerzos se centren en otras demarcaciones.

Ha dispuatado 3 partidos de la Youth League, 2 como titular, y 4 con el Barça Atlètic. Su primera vez en el once fue la pasada jornada frente a Unionistas. Es un futbolista rápido y de vocación ofensivam pero hay que tener en cuenta que se perdió el primer tramo de temporada por lesión, así que Márquez todavía le está conociendo y probando. En otras ocasiones, el mexicano utilizó a Sergi Domínguez, pese a que su puesto natural es el de central.

El club 'peina' el mercado

Y en cuanto al extremo, costará encontrar a alguien en el mercado de las prestaciones que garantiza Ángel Alarcón. Los fichajes de Jaume Cuéllar y de Iker Goujon -ahora lesionado- no han acabado de cuajar tanto como querría el técnico del segundo equipo azulgrana, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la pasada campaña contaba con un futbolista de enorme calidad como Luismi Cruz que estaba cedido por el Sevilla y que ahora juega en el Tenerife.

⌚️ Min 66: ⚽️⚽️ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARÇA ATLÈTIIIIIC!! LUISMI EMPATA EL PAARTIT (2-2)



👏 Gran centrada per banda dreta d’Álvaro Núñez que remata Luismi Cruz de primeres per igualar el marcador



💪 SOM-HI, EQUIP!!#ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/XsHYYjeMbx — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) May 6, 2023

Quedan 20 días de mercado por delante y el club va 'peinando' diferentes partidos para encontrar alguna oportunidad, con el condicionante de que no está previsto un dispendio como el que se realizó en el mercado veraniego.