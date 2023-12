AS: Ferran Torres no descarta dejar el Barça

El delantero, según esta información, no estaría contento con su situación en el equipo Ferran Torres no sentiría el apoyo del cuerpo técnico que lidera Xavi Hernández

Ferran Torres no está teniendo todo el protagonismo que querría en el Barça. Según explica 'AS', el futbolista estaría planteándose buscar una salida y abandonar la entidad blaugrana "a medio plazo". La razón que expone esta información es que el de Foios estaría muy descontento de la gestión que está realizando Xavi Hernández, con quien sus agentes no mantienen una buena relación.

La noticia habla del desencanto del extremo por no verse parte importante del proyecto que lidera el técnico, del que esperaba tener más confianza en forma de minutos. Ferran Torres no se siente importante y estaría dispuesto a abrir la puerta a una salida con el objetivo de encontrar un destino en el que su rol fuera más trascendente.

Raphinha, Lamine Yamal y Joao Félix, por encima

En el pasado, Xavi fue uno de los grandes defensores del futbolista valenciano, aunque es evidente que esta temporada la presencia de Joao Félix ha restado mucha presencia en el equipo para el ex del Manchester City, que le traspasó por 55 millones de euros más variables. En ese sentido, Ferran tampoco ha sido capaz de aprovechar la lesión de Raphinha durante gran parte del inicio de la temporada y se ha visto superado por Lamine Yamal.

Además, la llegada durante el mercado de fichajes de invierno de Vitor Roque, según añade esta misma información, sería otro de los motivos que habrían llevado al jugador a tomar una decisión que, a medio plazo, podría llevarle a dejar de vestir la camiseta del Barça.