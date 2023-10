Ferran Torres: "Es el mejor año de mi vida"

El delantero ha charlado en 'El Hormiguero' sobre su momento actual Ferran ha reconocido que la temporada pasada fue "un año duro"

Ferran Torres está en un momento de máximo confianza. El delantero valenciano está viviendo sus mejores partidos desde que vista la camiseta del FC Barcelona, una racha que le ha permitido volver a la selección española y volverse a ganar a la afición culé.

'El tiburón', apodo que ha adoptado desde el inicio de temporada, ha visitado el plató de 'El Hormiguero' para repasar su inicio de temporada. En una charla informal y divertida con Pablo Motos en el popular programa de Antena 3, el delantero de Fois se ha confesado sobre su estado de forma: "Ahora estoy en un momento con mucha confianza en mi mismo, muy agradecido con todo mi entorno. Es más difícil recuperar la confianza en uno mismo que recuperarse de una lesión", ha asegurado.

Preguntado sobre su cambio de mentalidad, Ferran ha hecho un repaso de su último año, en el que ha nombrado varios momentos complicados que le han hecho llegar hasta su actual momento de dulce: "El año pasado fue duro, tuve una lesión y un momento en el que no tenía bien del todo la cabeza, pero ahora creo que es el mejor año de mi vida, he aprendido un montón de cosas y ha ayudado a construir el Ferran que soy hoy", ha sentenciado.

El delantero de Fois no ha querido dejar pasar la oportunidad de explicar a la audiencia el porqué de su nuevo mote: "Lo de tiburón viene por mi mentalidad, no me gusta perder, me gusta mejorar, siempre creo que puedo dar más". Además, ha añadido un mensaje muy importante para los deportistas que quieran cuidar también su salud mental, algo que es más sencillo de decir que de hacer: "Es más difícil recuperar la confianza en uno mismo que recuperarse de una lesión"

En el momento más desenfadado de la entrevista, el valenciano se ha dejado ir con algún que otro secreto del vestuario: "Soy muy bromista, me gusta echar jabón en la cabeza a mis compañeros cuando ya están secos", ha confesado.