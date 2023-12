¡El próximo partido de Vitor Roque ya será con el Barça!

SPORT ha confirmado que 'Tigrinho' no se desplazará el miércoles a Curitiba para disputar con el Ath. Paranaense la última jornada del Brasileirao El Barcelona espera inscribir al delantero brasileño en enero, por lo que podría debutar el jueves 4 en Las Palmas, en partido de Liga

El próximo partido oficial que dispute Vitor Roque ya será con la camiseta del FC Barcelona. SPORT ha confirmado que el delantero brasileño, que de momento es el único fichaje blaugrana para el mercado de invierno, no será convocado por su ahora técnico, Wesley Carvalho, para disputar el miércoles el encuentro que el Athlético Paranaense disputará en Cuiabá y que corresponde a la última jornada del Brasileirao 2023.

'Tigrinho' no volverá a enfundarse la '9' del 'Furacao', que ha defendido bravamente desde abril de 2022. El club de Curitiba ha tomado la decisión de preservar al joven atacante, que no estará en un partido intrascendente en el que no hay nada en juego.

El conjunto de Curitiba ya tiene asegurada una plaza para la Copa Sudamericana 2024 y, enfrente, tendrá un rival que ya ha dicho la última palabra en este campeonato, con la salvación asegurada.

El 'Furacao' ha sacado el pie del acelerador. Y en Cuiabá no contará con cuatro futbolistas por acumulación de tarjetas, entre los cuales hay dos pesos pesados: el central Thiago Heleno y el incombustible Fernandinho.

No tenía ningún sentido correr riesgos con Vitor Roque, que ha jugado tres partidos con el Athlético Paranaense en los últimos ocho días. El delantero ha demostrado que está plenamente recuperado de su lesión en los ligamentos del tobillo derecho. Ha cumplido contra el Vasco da Gama, el Cruzeiro y el Santos.

Vitor Roque tuvo la oportunidad de despedirse de la 'torcida' del 'Furacao' este domingo en una jornada muy emotiva en la que recibió el cariño y el homenaje del público que se reunió en el estadio Arena da Baixada. Con el 'Furacao' ha disputado 81 partidos en los que ha marcado 28 dianas y ha dado 11 asistencias. Son registros mayúsculos para un jugador de tan solo 18 años.

SU DEBUT CON EL BARÇA

El Barcelona da por hecho la inscripción de Vitor Roque en el mercado invernal. El director deportivo, Deco, así lo ha reiterado.Por tanto, si todo va según lo previsto, el futbolista brasileño podría disputar su primer partido oficial con la camiseta blaugrana el jueves 4 de enero, cuando el equipo de Xavi visitará Las Palmas, en compromiso de Liga.

Como cada mes de enero, el Barça afrontará un calenario de locos con tres frentes abiertos: la Copa del Rey, que los culés empiezan a disputar a partir de los 1/16 de final; la Supercopa de España, en la que el Barcelona defenderá el título conquistado tan brillantemente ante el Real Madrid un año atrás; y la Liga.

'Trigrinho' se desplazará hasta Arabia Saudí con sus compañeros porque el jueves 11 de enero ya hay programada la segunda semifinal en la que el Barça se medirá al Osasuna, finalista de la última edición de la Copa del Rey.

Al margen de los compromiso coperos que puedan haber, la estrena de Vitor Roque en Montjuïc ante la afición blaugrana podría posponerse hasta el 28 de enero, cuando el Barcelona recibirá al Villarreal en partido de Liga.