Ferran Torres: "Soy adicto al gol"

El atacante del Barça explica lo que siente cuando marca y como ha superado la ansiedad También confiesa lo que le dijo Guardiola cuando le comunicó que se quería ir al Spotify Camp Nou

El delantero del Barça, Ferran Torres, ha concedido una amplia entrevista en The Wild Project en la que habla de su paso por el Manchester City, de su aterrizaje en el Spotify Camp Nou y también de los problemas de ansiedad que tuvo y que ha logrado solucionar. Estas son sus mejores frases.

La salud mental

"No debería ser un tema del que no se puede hablar. Es muy importante hablar de ello. Los jugadores estamos en algo muy grande, sujetos a la atención mediática durante mucho tiempo. Ni siquiera tenemos tiempo para conocernos a nosotros mismos".

Los jóvenes

"Hay un gran error en el fútbol. La gente no nos da tiempo para ser jóvenes. En tu primer año parece que puedes cometer errores, pero a partir del segundo tienes que hacerlo todo bien y llevar a tu equipo a todo".

Su experiencia

"Hay procesos que tienes que seguir porque si te los saltas puede salir mal. Tengo 23 años y llevo seis temporadas en el fútbol profesional, Aún soy joven".

Cambio de mentalidad

"Hoy considero que nadie puede vencerme. Tengo mucha confianza en mí mismo. Si fallo, lo volveré a intentar. Fracasa quien no lo intenta".

El City

"Antes de dejar el Valencia muchos equipos se interesaron por mí, pero cuando hablé con Pep lo cambió todo. Me quería el Manchester City y fue un paso muy importante en mi carrera, pero la afición del equipo de mi vida empezó a odiarme".

Adaptación

"Fue muy difícil. Tenía 19 años, estaba solo, sin mi familia, con el Covid, con un idioma diferente. Cuando llegué tuve que hacer quince días de cuarentena. No podía salir de casa. Fue muy difícil"

Pep

"Cuando le dije que me quería el Barça, me dijo que no podía decirme que no. Es mi equipo, me dijo, mi Barça. Mientras los equipos estén de acuerdo, puedes irte. El Barça es el Barça".

Busquets

"Fue clave en mi adaptación, para darle la vuelta a la situación, para ganar títulos. El primer día me dijo que si quería que me llevase a entrenar. Me dio la confianza que no tenía. Me mostró su casa, me enseñó donde vivían los jugadores y me dio muchos consejos. Es un líder dentro y fuera del campo".

Los líderes actuales

"No hay un líder. Somos un equipo, una familia. Los veteranos como Ter Stegen o Sergi Roberto son los que nos enseñan algunas cosas. Somos jóvenes".

El gol

"No hay mejor sensación que cuando ves el balón golpear la red y sabes que has marcado un gol. Soy adicto a marcar goles"

El goleador

"Los atacantes debemos ser egoístas. Hay que disparar y a ver que pasa. Está claro que hay momentos en los que es mejor pasar, pero los delanteros debemos ser egoístas".