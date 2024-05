¡Surrealista! Pezzolano pide su propia dimisión en la fiesta del ascenso del Valladolid

En un final de auténtico infarto, el Real Valladolid certificó el regreso a Primera División una temporada después de caer al 'infierno' de LaLiga Hypermotion. El cuadro pucelano vio como se adelantaba el Villarreal B en su feudo y la tensión creció sobre el terreno de juego. No obstante, dos tantos en el tiempo de descuento hizo estallar la afición que pudo celebrar el ascenso de su equipo.

A pesar del éxito deportivo de volver a la máxima categoría del fútbol español, se escucharon cánticos de la afición pucelana pidiendo la dimisión del entrenador del equipo, Paulo Pezzolano. Algunos aficionados del Valladolid no comparten el estilo y los planteamientos de juego del técnico uruguayo y, por ello, reclamar que no siga al frente del banquillo.

En la rueda de prensa posterior al partido, Pezzolano mostró su tristeza por estos cánticos e incluso afirmó que "no he podido llevar al estadio a mis hijos para que no escucharan lo que se decía".

Un día más tarde del duelo ante el filial groguet, el Valladolid ha celebrado el éxito del ascenso con sus aficionados por las calles de la ciudad. La situación más surrealista ha llegado cuando la plantilla pucelana estaba en el balcón del Ayuntamiento realizando los habituales parlamentos.

En el turno del entrenador del equipo, el propio Paulo Pezzolano ha iniciado sorprendentemente los cánticos de "Pezzolano dimisión" en un tono sarcástico y alentando para que los concentrados cantaran junto a él. Sin duda, a pesar del ascenso, la tensión es total en el Valladolid.