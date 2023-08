Abde descarta salir del Barça este verano

El delantero ya ha comunicado al Barça que rechazará todas las ofertas en este mercado de verano El jugador está convencido que puede tener un papel importante en la actual plantilla de Xavi

Abde ya ha comunicado al Barça su gran decisión: no tiene intención de explorar ninguna de las numerosas ofertas que maneja para salir del club azulgrana durante este mercado veraniego. Hasta hace solo unos días, el delantero marroquí albergaba algunas dudas sobre su futuro y no descartaba un cambio de aires en la recta final del mes de agosto. Finalmente, Abde se decanta por no moverse de Can Barça, al menos en este arranque de temporada.

Abde está contento del desarrollo de la pretemporada. El delantero sabe que ha cubierto las expectativas que en él había depositado Xavi y que en estos momentos es uno de los más firmes candidatos a ocupar la banda izquierda. Su aportación tanto los tres partidos disputados durante la gira por los Estados Unidos como su irrupción en el Trofeo Joan Gamper frente al Tottenham ha sido más que notable. Nadie puede dudar que la velocidad y verticalidad de Abde marca diferencias sobre el terreno de juego.

Objeto de deseo

Durante toda la pretemporada, Abde ha estado en el punto de mira de todo tipo de rumores sobre posibles cesiones o traspasos. Es cierto que el propio futbolista veía con buenos ojos una salida al Real Betis, aunque también ha manejado propuestas de otros equipos de Primera, así como de la Premier y la Bundesliga. Y a todo esto no hay que olvidar que la precariedad de la economía del Barça también invitaba a contemplar el traspaso del futbolista como una buena oportunidad para hacer caja y aliviar la presión del Fair Play Financiero.

A día de hoy, Abde tiene decidido que arrancará LaLiga 2023-24 como jugador de la primera plantilla del Barça. Tiene la confianza plena de Xavi y él está convencido que tendrá los minutos necesarios para explotar sus virtudes en banda izquierda. Además, a nadie escapa que el mercado sigue vigente y que son varios los delanteros del conjunto azulgrana que siguen en el escaparate y podrían salir en la recta final.

Abde apuesta por el Barça, pero también ha trasladado que en caso de verse relegado a un papel absolutamente secundario en la plantilla, en el mercado de enero estaría abierto a probar nuevas experiencias. Por encima de todo quiere disfrutar de minutos y regularidad. De entrada, bajo las órdenes de Xavi pero, si no es posible, más allá del club azulgrana. Bajo ningún concepto quiere pasar inadvertido en una temporada importante para él tras evidenciar durante su cesión a Osasuna que es un futbolista con un potencial enorme.