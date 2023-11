45 años del mítico gol de Zuviría: "Fue como tocar el cielo con las manos"

Hoy se cumplen 45 años de uno de los goles más celebrados en el Camp Nou. Zuviría anotaba un tanto mágico que equilibraba el 3-0 de la ida en el campo del Anderlecht en la Recopa El ex jugador argentino explica para SPORT todos los detalles previos y posteriores al gol que marcó su carrera

Octavos de final de la Recopa 1978-79. Anderlecht-Barça. El partido de ida en Bélgica fue una encerrona. El árbitro concedió un gol a los belgas en claro fuera de juego que acabó en una tángana monumental. El encargado de material 'Papi' Anguera fue agredido y eso encendió los ánimos para la vuelta.

El entrenador Raymond Goethals, muy polémico, encendió los ánimos dando la eliminatoria por ganada después del 3-0 de la ida. Pero la historia no había acabado y Rafael Zuviría tenía mucho que decir.

SPORT ha contactado hoy con Rafael Zuviría que, desde Bañeres del Penedés, nos ha contado todo lo que sucedió en aquella eliminatoria de octavos de final de la Recopa: "Recuerdo que Lucien Muller me había reconvertido a lateral derecho cuando yo jugaba de extremo izquierdo y cuando supe que tenía que marcar a Resenbrinck no dormí toda la noche.

Juanjo, izquierda, junto con Zuviria en su época de jugador del Barça | FCB

Allá nos ganaron 3-0 pero yo le dije a Resenbrinck que le esperaba en el Camp Nou y que aquí lo iban a pasar mal. De hecho, la afición del Barça estaba tan caliente que no dejó que el Anderlecht pudiera ni entrenarse el día antes del partido. Lo que pasó luego fue inolvidable".

Zuviría todavía emocionado nos explica con todo lujo de detalles como fue aquel partido: "salimos a por todas y enseguida Krankl anotó un golazo sin ángulo y después Heredia marcó el 2-0 antes del descanso.

🔙Avui fa 4️⃣5️⃣ anys del miraculós gol de Zuviría contra l'Anderlecht per empatar l'eliminatoria de vuitens de final de la Recopa (3-0). El Barça va guanyar a la tanda de penals.https://t.co/t9ykfyyzjL pic.twitter.com/hsX3orymMy — FCB Jugadors (@FCBjugadors) 1 de noviembre de 2023

Ellos estaban muy seguros de pasar y vinieron a jugar sin complejos y lo pagaron caro, hicieron mal el fuera de juego y yo que era extremo dije que esta era mi ocasión me hice un autopase pude superar al portero".

Rafael Zuviria va ser un jugador argentí nacionalitzat, recordat perquè va marcar el tercer gol el dia de la remuntada contra l’Anderlecht en la Recopa del 1979.

Va jugar 161 partits i va marcar 33 gols.

Sabeu el sobrenom que tenia, i de quin equip el vam fitxar l’any 1977? pic.twitter.com/4Tk4cHD8E1 — Joan Carles Calbet (@jccalbet) 17 de agosto de 2023

Después llegó la tanda de penaltis y el Barça se clasificó para la siguiente fase. Después de eliminar al Ipswich Town y al Beveren, el Barça ganó su primera Recopa en Basilea contra el Fortuna de Düsseldorf (4-3).

Zuviría marcó contra el Anderlecht uno de los goles más míticos de la historia del Barça | TVE

Zuviría ha confesado que "hoy me han llamado compañeros míos felicitándome por el aniversario del gol al Anderlecht como si fuera mi cumpleaños, en la calle todavía me recuerdan aquel gol y la verdad es que no me canso de que me hablen de ello, me hace feliz que no se olvide aquel gol".

"Tengo mucha confianza en Xavi"

Rafael Zuviría, a sus 72 años, continúa vinculado al Barça como vicepresidente de la asociación Barça Jugadors que lidera Juan Manuel Asensi.

Asensi y Xavi Hernández | FCB

El 'Torito' siguió con pasión el clásico y no está preocupado por el futuro inmediato del equipo: "La temporada pasada también perdimos contra el Madrid y luego ganamos La Liga, me gusta mucho como gestiona Xavi a los jugadores, confío totalmente en él, es un gran entrenador".

Para Zuviría "la apuesta por la cantera es acertada, ya que estos jóvenes como Lamine y Fermín son muy buenos aunque la camiseta del Barça pesa mucho y todavía hay que darles tiempo, no podemos encumbrar a los jugadores antes de hora".

Cruyff, Maradona y Messi

Zuviría encuentra a faltar jugadores "como los de antes, yo era muy amigo de Maradona desde cuando yo estaba en Argentinos Juniors y él en Cebollitas y ya era un genio. Y Johan Cruyff , con el que jugué mi primer año en el Barça, podía ganar él solo los partidos, era un fenómeno. Son futbolistas como Messi que marcan las diferencias y cuesta mucho que surjan nuevos cracks de este nivel".

Birmingham Barça de 1978, Cruyff de blanco | Archivo

Hay goles que ya forman parte del imaginario colectivo de los culés. El gol de Zuviría al Anderlecht, que hoy cumple 45 años, es inmortal.