Pérez de Vargas: "El Magdeburgo es un reto un poco mayor"

"Ortega y los jugadores hicimos un gran esfuerzo para que esto no deje de funcionar", explicó a SPORT El portero azulgrana aseguró que le gustaría "seguir en el Barça" hasta que termine su carrera como guardameta

El Barça disputará este fin de semana en la tradicional sede de Colonia la Final Four de la Champions con el objetivo de seguir haciendo historia con el tercer título consecutivo, el segundo de la 'era Carlos Ortega' y el duodécimo en el global de un torneo cuyo palmarés domina con una autoridad insultante (le sigue con cinco un Gummersbach que la alzó por última vez hace ya 40 años).

Uno de los grandes pesos pesados de este equipo es Gonzalo Pérez de Vargas. Con el paréntesis de la temporada que actuó como cedido en Toulouse (2011-12), el toledano lleva ya 12 años en el club y forma esta temporada quizá la mejor pareja de arqueros del planeta junto al danés Emil Nielsen.

Con cuatro títulos europeos a sus espaldas, Gonzalo concedió una entrevista a SPORT en la que analizó las opciones del equipo en la gran cita del Lanxess Arena con la 'bestia negra' Magdeburgo como rival en semifinales, sobre su trayectoria y sobre unos planes de futuro más allá de su contrato que expira en 2025 y que siguen pasando por el Barça pese a los cantos de sirena que llegan de Kiel (pierde este verano a Niklas Landin).

Lleva 16 años en el club y nueve seguidos en el primer equipo. ¡Cómo pasa el tiempo!

Bueno, el poder decir que te mantienes tanto tiempo en un club tan exigente como el Barça es muy importante. Para mí el otro gran dato es que tengo 32 años y ya llevo media vida aquí quitando el año de Francia, así que ya soy oficialmente mitad catalán y mitad toledano.

En aquella temporada cedido en Toulouse (2013-14), ¿soñaba con algo así?

No. Para mí hay dos momentos muy claves. Uno es vivir en primera persona la Champions de 2011 y tener claro que quería vivirlo alguna vez más. Ese verano ya entendí que las puertas se me cerraban por un espacio de tiempo en principio bastante grande por los contratos de Arpad (Sterbik) y de Saric. Eso también me permitió centrarme totalmente en lo que estaba haciendo en Toulouse, involucrarme al cien por cien y de ahí que me saliese una buena temporada. Después pasó la salida de Arpad, mi vuelta a casa y desde entonces creo que salvando alguna temporada en la que no ha habido tanto crecimiento, sí que considero que he conseguido evolucionar.

¿Qué compañero en la portería le ha marcado más en el Barça? ¿Quizá Saric?

Sí, porque es una figura diferente para mí. Barru lo sigue siendo también, porque además mantengo muy buena relación con él, pero al final coincidimos poco tiempo aquí en la portería y con Daniel estuve antes de marcharme y después a mi regreso hizo una labor muy buena conmigo. Sabía que él estaba en un momento y optó por ayudarme, por acelerar mi crecimiento, porque más pronto que tarde iba a asumir responsabilidades que él ya había vivido y fue muy importante para mí. Además, lo hizo porque él es así, porque le sale.

Gonzalo se sinceró con SPORT | DAVID RAMÍREZ

Hagamos un salto en el tiempo. ¿Qué importancia tiene Carlos Ortega para que esto siga funcionando después del terremoto de 2021?

Tiene mucha responsabilidad. Creo que la temporada pasada fue complicada para todos aunque es verdad que acabó de la mejor de las maneras. Él ha hecho un esfuerzo por intentar adaptarse a algo que ya llevaba mucho tiempo funcionando y que estaba dando sus frutos y lo ha hecho adaptándolo a su forma de ser y a su forma de entrenar. Creo que esta temporada hemos visto la mejor versión del equipo y eso significa que ha podido darle su toque e implantar cosas que para él son esenciales. Él ha hecho un gran esfuerzo y los jugadores también para que esto no haya dejado de funcionar, sobre todo el año pasado. Ganar la Copa de Europa da mucha tranquilidad, permite poner en práctica cosas que quizá no harías en situaciones límites. Se ha ganado a pulso el tener la oportunidad de volverla a ganar.

¿Qué significa para usted ser el MVP de toda la Liga ASOBAL?

Sí, al final se trata de ser constante, regular y creo que este año lo he sido tanto en Europa como en la Liga. Hemos sido muy consistentes, cosa que la temporada pasada no pasó a nivel nacional. Quizá sí lo hacíamos más a nivel europeo. Hemos demostrado en la pista que somos superiores haciendo nuestro trabajo respetando a los rivales y a nuestro estilo para llegar en las mejores condiciones, siendo profesionales y a un nivel muy alto de exigencia.

Cuando coinciden en el centro defensivo Thiagus Petrus, Fàbregas y Carlsbogard, ¿uno está más tranquilo?

Ayuda mucho. Muchas veces en la vida y sobre todo en el deporte la confianza te la da la tranquilidad de contar con gente de nivel, independientemente de que no tengan el mejor de sus días. Sabes que puedes contar con ellos, que son compañeros experimentados y que saben lo que hacen. También es recíproco y depende de quién esté en la portería y tanto Emil como yo aportamos esa tranquilidad al equipo. Hay días que no estás parando, pero ahí está el otro y no nos puede ir del todo mal.

Quitando algunos momentos con Möller, siempre era el titular claro hasta la llegada de Nielsen. ¿Cómo lo lleva?

Con mucha naturalidad. Al final sabemos que en el Barça hay grandes jugadores y en muchos casos los mejores en su posición. Tenemos varias posiciones dobladas con jugadores de alto nivel y al final lo que quieres es ganar y aportar. Yo nunca he tenido problemas con un compañero en la portería sino todo lo contrario, porque lo que queremos es que esta parte tan específica y tan importante de nuestro deporte rinda bien y que funcione la portería. Con tantos partidos, habrá días que sea uno y días que sea otro. Para el que está jugando y para el equipo es bueno saber que si no va bien tienes las espaldas bastante bien cubiertas.

Pérez de Vargas está disfrutando mucho esta temporada | DAVID RAMÍREZ

¿Le tienen especiales ganas al Magdeburgo por las dos últimas finales de la Super Globe?

Un poco, pero lo que de verdad queremos es ganar la Champions. Llegamos a una Final Four muy igualada con los dos primeros de cada grupo, equipos que entre ellos ha pasado de todo en estos últimos años, muchos enfrentamientos. Obviamente es un reto un poquito mayor además de pasar a la final el intentar batir a un equipo que las dos últimas veces nos ha ganado y eso a cualquier deportista le motiva aún más.

Acaban de recuperar a los pivotes Saugstrup y Bergendahl, pero no estarán los islandeses Magnusson y Kristjansson...

Sí, la baja de Saugstrup era importante y la suplieron muy bien y muy rápido con un pivote de una calidad tremenda como es Bergendahl. Y bueno, creo que Kay Smits ha dado un paso adelante brutal y se ha echado el equipo a la espalda. Y tiene una gran plantilla. No eres campeón de la Bundesliga, de la Super Globe y de la Liga Europea por casualidad, así que es un señor equipazo como el nuestro y esperemos que podamos ofrecer un gran partido de balonmano y que nos lo podamos llevar.

¿Qué supondría ganar tres Champions seguidas?

En un formato con Final Four nunca nadie había repetido título hasta nosotros y eso habla de la dificultad. Sería una nueva muestra del trabajo muy bien hecho en la sección durante años formando un equipo campeón y aprendiendo de las derrotas, que es una parte muy importante en el balonmano. Hemos vivido temporadas en las que hemos llegado a la Final Four y no la hemos ganado y eso nos ha hecho todavía más fuertes, con más experiencia y con el aprendizaje de esos errores que decantaron la balanza para los rivales. Sería un hito histórico.

¿Qué le sigue ilusionando tras ganarlo todo?

Al final cuando estás en un equipo que compite por todo y pruebas la miel del éxito, quieres seguir ganando. Si fuese posible, me gustaría ganar más Champions y colocare en un número mejor. Cuatro ya está muy bien, pero por edad puedo permitirme pensar en alguna más, en estar en la lucha. Al final, seguir creciendo y seguir siendo importante en mi equipo y en la selección.

Pérez de Vargas, muy motivado para vencer al Magdeburgo | DAVID RAMÍREZ

Como capitán, ¿le preocupa especialmente el tema de los recortes en las secciones?

Bueno, como jugadores tenemos que estar a la vez pendientes de todos y también sabiendo que este club es siempre capaz de grandes cosas. Estamos acostumbrados desde hace muchos años por ejemplo con el covid a estar con un poco de incertidumbre. Está claro que ahora tenemos un objetivo muy importante por delante y eso lo eclipsa todo. Estamos atentos a lo que pasa, pero sin echar las campanas al vuelo porque no es momento y no tenemos ninguna razón para hacerlo.

El Kiel parece que está muy interesado en usted. ¿Le gustaría probar la Bundesliga o no le importaría retirarse aquí como ha dicho alguna vez?

Bueno, yo desde que volví siempre he dicho que me veo aquí, siempre me he visto aquí. El Barça te ofrece muchas cosas. Obviamente cuando llevas mucho tiempo haciendo lo mismo puedes mirar otros retos con potras perspectivas, pero para mí estar en Barcelona supone muchísimas cosas y lo más importante es que luchas por el mayor objetivo del balonmano a nivel de clubs, que es ganar la Champions. Estás en un ambiente muy muy sano, con un club que te ofrece muchas posibilidades. Podría seguir aquí hasta el final de mi carrera y estar muy contento.

Por último, ¿le ha ayudado la presencia de un mito como Tomas Svensson como entrenador de porteros desde 2021?

Bueno, seguro que hay intangibles que a veces no percibimos. Es cierto que Tomas llega con Carlos (Ortega) en un momento en el que mi madurez se consolida. Después de ganar la Champions en 2021 yo noté un alivio brutal y seguir trabajando a diario con los consejos de alguien que ha pasado por ahí es importante. ¿Podría haber llegado a este nivel si él no estuviese? Puede ser. Que él con su trabajo diario está ayudando a que tanto Emil como yo estemos a un nivel alto, pues seguramente también. Coinciden las dos cosas, un buen momento mío por edad y por experiencia y el trabajo que hacemos diariamente con Tomas. Si sumas dos cosas buenas, normalmente te saldrá algo mejor.