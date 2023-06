Dika Mem: "Quiero ser lo más completo posible"

El galo aseguró a SPORT que su modelo de jugador "es 'Niko' Karabatic sin duda, porque sabe hacer todo bien" "Sabemos que podemos hacer historia, pero sobre todo lo que queremos es ganar esta Champions", indicó Mem

El Barça ya prepara a conciencia la Final a Cuatro de la Champions que disputará este fin de semana en Colonia con su 'bestia negra' Magdeburgo como rival en las semifinales del sábado a las 15.15 horas. Tras hacer historia el año pasado al convertirse en el primer equipo que repite victoria con el actual formato, el equipo quiere más.

Como siempre en las últimas temporadas, uno de los referentes del equipo será Dika Mem. El galo llegó al Barça en 2016 con 18 años y ahora con 25 ya lleva varios consagrado como uno de los mejores jugadores del planeta. Desde su fichaje hasta la actualidad ha ganado en todas las facetas del juego y su mejoría defensiva se debe en gran parte a los más de 15 kilos que ha cogido hasta los 104 actuales.

El galo departió unos minutos con SPORT para analizar las opciones del equipo en la Final Four y para comentar también su evolución como jugador consagrado ya como gran peso pesado del equipo desde que el club apostó fuerte por su renovación hasta 2027.

Llegó de Francia siendo casi un niño. ¿Imaginaba conseguir lo que está logrando en el Barça?

Yo era un proyecto de jugador, una apuesta que podía salir bien o mal. Yo sabía que era joven y tenía claro que si no salía bien, tendría opciones de buscar otro destino. Por suerte y también por el trabajo que estoy haciendo ha salido todo bien y espero poder seguir en este camino.

Dika Mem es clave para Carlos Ortega | VALENTÍ ENRICH

¿Se siente cómodo en el papel de líder que responde siempre pero que no hace apenas ruido?

A ver, siempre he dicho que el tema del líder no funciona levantándote y diciendo, a ver, que soy el líder. O que quiero ser el líder. La prensa o los compañeros pueden hablar de eso, pero yo intento hacer mi trabajo. No soy tonto, sé que tengo un papel importante y sé lo que tengo que hacer. Sobre todo en los partidos importantes, sé que tengo que responder. Puedo fallar como todo el mundo, pero tengo que ir, no me puedo esconder y es lo que voy a hacer en esta Final Four. Es así.

¿Es algo que debe surgir?

Claro, claro. Ser líder o ser referente o ser un jugador importante es algo que debe salir de manera natural. No lo puedes buscar, porque entonces no sale. No voy a buscar nada.

Usted también responde en ataque y defensa, como Nikola Karabatic. ¿Es un modelo para usted?

Es claramente esto. Es el tipo de jugador que quiero ser, porque sabe hacerlo todo bien. Desde que empecé a jugar me dijeron que era muy importante ser bueno en ataque y también en defensa. Y es lo que intento, quiero ser un jugador completo. Los años van pasando. Antes no sabía jugar bien con el pivote y ahora he mejorado mucho ahí por ponerte un ejemplo. Ahora estoy empezando a tirar penaltis también. Estoy ayudando a hacer muchas cosas y estoy contento, porque quiero ser lo más completo posible. Además, sé que mi palabra es importante en el grupo y quiero llevarme bien con todos los compañeros. Para mí eso también es muy importante.

Dika Mem, en el entrenamiento de este martes | VALENTÍ ENRICH

¿Le tiene más ganas al Magdeburgo por lo que pasó en las dos últimas Super Globe?

Claro que sí. Todos les tenemos muchas ganas. Nos ganaron dos finales seguidas. En 2021 nos pasaron por encima, pero el año pasado los tuvimos y al final no nos salió bien. Pero también te digo que lo único importante es ganar la Champions y tendríamos las mismas ganas si fuese otro rival en las semifinales.

¿Uno no se cansa de ganar?

Yo de verdad creo que tenemos las mismas ganas que en la primera. Lo único que cambia es la experiencia. Creo que ahora en mi caso puedo gestionar mejor mis emociones que en mi primera Final Four. Sé lo que tenemos que hacer para ganar, mis compañeros también. Sabemos que podemos hacer historia, pero por encima de todo lo que queremos es ganar esta Champions. Los récords quedarán más para cuando me retire.