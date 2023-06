Ortega: "Somos un equipo ganador e iremos con todo a por la Champions"

El técnico destacó que es "totalmente distinto" ganar la Champions como jugador (seis) y como entrenador (una) "No me veo tan favorito, porque jugamos contra el Magdeburgo que nos ha ganado dos veces", dijo el andaluz

El Barça se ha entrenado este martes en la Ciutat Esportiva por penúltima vez antes de viajar a Colonia para disputar la Final Four de la Champions en la que se medirá este sábado al SC Magdeburg el sábado a las 15.15 horas con el objetivo de conquistar el título por tercera temporada consecutiva.

Sería el segundo entorchado seguido a las órdenes de Carlos Ortega, un técnico que regresó al club en el verano de 2021 en un momento muy complicado por las traumáticas destituciones de Xavi Pascual y de David Barrufet. A base de trabajo, el malagueño se ganó la confianza de la plantilla y se está consagrando como un excelente entrenador.

El míster del Barça ha comparecido este martes en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva para hablar de la Final a Cuatro y del primer rival en una cita en la que también se medirán el PSG y el Barlinek Industria Kielce de los Dujshebaev en la segunda semifinal a las seis de la tarde del sábado.

"Es el mayor evento del balonmano a nivel de clubs y el mayor 'challenge' para nosotros. El mayor reto es estar allí, lo hemos vuelto a conseguir y nos hace una ilusión tremenda luchar por el título, que supondría un hito para todos nosotros. Ganar siempre es importante. No me veo tan favorito, porque jugamos contra el Magdeburgo que nos ha ganado dos veces. Los cuatro están capacitados para ganar y en Colonia rara vez gana el favorito. Para el proyecto ganar siempre es positivo. Cuando llegas a la Final Four, la quieres ganar y no te planteas el futuro, porque no sabes si vas a volver a llegar", comentó sin querer entrar en los recortes de cara a la próxima campaña.

"Diría que estoy en una calma tensa. Ser entrenador del Barça siempre conlleva presión. Esta temporada se nos da algo más como favoritos, pero estamos tranquilos porque creo que la temporada ha sido muy buena. Vamos con los deberes hechos, somos un equipo ganador y vamos a luchar por ganar otra Champions, que sería algo memorable. Ahora estoy tranquilo y supongo que iré teniendo más nervios, pero no siento más presión. El año pasado llegamos en un buen momento y quizá algo más de tapadillos. El equipo tuvo una gran mejoría después del parón de enero o desde un poco antes. Esta temporada hemos sido más estables desde el principio, más sólidos, con más gente metida y con la tranquilidad de haber ganado la Champions. Además, ya tengo el dominio del grupo, aunque el año pasado por esta época ya me sentía mucho más cómodo", indicó el extécnico del Hannover de la Bundesliga.

Ortega sigue coleccionando títulos en el Barça | FCB

"Lo que ha hecho el equipo esta temporada y la pasada no es fácil y tenemos que valorarlo. No hace falta motivar al equipo cuando todos queremos ganar el máximo trofeo del balonmano, aunque la última semana los he 'pinchado' un poco y les he dicho que tenemos que tener un poco más de hambre, que no la veía. El equipo ha respondido muy bien e iremos con todo para ganar esta Champions", enfatizó el que fuera 144 veces internacional con los Hispanos.

El malagueño considera que su equipo "llega bien. Hani (Langaro) ha participado en los últimos partidos, aunque tuvo que parar un poco por una sobrecarga. Algunos están con las típicas molestias y por ejemplo este martes no ha entrenado Melvyn (Richardson), pero no habrá problemas con él. El equipo está bien, con muchas ganas. Cuando es a un partido en un territorio que será contrario para nosotros pueden pasar mil cosas. Mi experiencia en estas citas me dice que el equipo que esté más o menos bien en la portería tendrá muchas opciones. Nosotros tenemos dos grandes porteros y esperemos que estén al máximo nivel, porque los vamos necesitar", recalcó el que fuera extremo del Dream Team de Valero Rivera.

En cuanto a las derrotas en las dos últimas finales de la Super Globe ante el Magdeburgo, Ortega se acuerda más "del último partido. En el primero (2021) el cuerpo técnico era bastante nuevo, no dominábamos muchas cosas en el equipo y nos pasaron por encima. El segundo es una forma en la que sí podemos perder. Caímos en la prórroga y fallamos tres penaltis y tiros muy claros ante un grandísimo equipo que nos volverá a poner las cosas muy difíciles".

El equipo aspira a ganar su tercera Champions seguida | VALENTí ENRICH

"Es que es muy difícil ganar la Final Four. Fíjate en los años que llevan invirtiendo mucho dinero y muchos recursos con grandes proyectos el PSG y el Veszprém, pero no han conseguido ganarla. El PSG está jugando de dulce el último mes con un (Luc) Steins estelar. Está por ver si puede jugar (Elohim) Prandi, que les estaba dando mucho y su baja podría ser importante. Tanto, que ya ha quedado olvidado el ridículo parisino en la Copa de Francia frente al Nantes.

También se refirió a la evolución de los lesionados en el cuadro alemán. Y es que tras el regreso de los pivotes Magnus Saugstrup y Oscar Bergendahl y del primera línea islandés Gisli Kristjansson, finalmente entre los primeros 'espadas' solo faltará su compatriota Omar Ingi Magnusson, quien "es un jugador importantísimo, pero ha aparecido (Kay) Smits y también se ha recuperado Kristjansson. Smits lo está haciendo igual o mejor que Magnusson. Han fichado a (Vladan) Lipovina como segundo espada y hace lo que hacía Smits cuando estaba Magnusson, ayudas puntuales en ataque y cambios defensivos", explicó.

"Ganar la Champions como jugador y como entrenador no se parece mucho. La vida del entrenador es distinta y ya casi ni me acuerdo de mi etapa como jugador. Cuando las cosas van bien, como entrenador se vive todo mucho más intensamente y te sientes mucho más realizado. Y lo pasas mucho peor cuando no salen las cosas", comentó alguien que fue seis veces campeón de Europa como jugador y una en los banquillos.

Carlos Ortega podría hacer historia en Colonia | VALENTÍ ENRICH

En este sentido, si repite éxito en Colonia haría historia superando a otros tres mitos como Andrei Chepkin, Xavi O'Callaghan (actual director deportivo de la sección) y David Barrufet (ahora mánager deportivo del Dinamo Bucuresti que dirige su amigo Xavi Pascual). "¿Sabes qué pasa? Que esto es un deporte de equipo y no uno individual. Te mentiría si te digo que no me haría ilusión, pero es algo que importa para nada ahora. Mi objetivo es ganar la Champions como club, aunque todo el mundo tiene su corazoncito y su ego. Así que sí, me gustaría pero de verdad que ni lo había pensado", señaló con sinceridad.