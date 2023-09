Un Artaleku a rebosar desafía al Barça

Tras ganar al Anaitasuna (45-26), los azulgranas visitan al Bidasoa este sábado (16.45 h) en la primera jornada de la Liga ASOBAL La gran novedad azulgrana es la presencia en la lista del joven meta Filip Saric, hijo del mítico exportero Daniel Saric

Este sábado se disputa casi al completo la primera jornada de la Liga ASOBAL pese a que la competición empezó de facto el pasado miércoles con la apabullante victoria del Barça en el Palau contra un flojo Helvetia Anaitasuna por 45-26 en un encuentro adelantado de la décima jornada por la participación del Barça en noviembre en una nueva edición de la Super Globe.

Con ese apunte, el calendario ha deparado quizá el desplazamiento más complicado del torneo liguero para los de Carlos Ortega en esta primera jornada. Este sábado a las 16.45 horas el campeón de las últimas 13 Ligas ASOBAL rendirá visita al Bidasoa Irun en un Artaleku que será el de las grandes ocasiones después de agotarse las entradas el miércoles.

En un curso marcado por los 'recortes' que motivaron la marcha del pivote Ludovic Fàbregas y por la gravísima lesión de Domen Makuc en el Torneo de Doboj que ha dejado al equipo con el catalán Pol Valera como único central puro, el conjunto blaugrana ya ha conquistado esta temporada con autoridad la Supercopa de Catalunya (47-29 ante el Fraikin Granollers en la final) y la Supercopa Ibérica (38-44 frente al FC Porto).

El joven pivote Javi Rodríguez lo está haciendo muy bien | FCB

La gran novedad en la lista de Carlos Ortega es el joven Filip Saric de tan solo 18 años, hijo de un Daniel Saric que hizo historia en las siete temporadas en las que defendió la camiseta del Barça entre 2009 y 2016 con dos Champions en su palmarés (2011 y 2015). El técnico ha dado descanso a Emil Nielsen y la titularidad será evidentemente para un Gonzalo Pérez de Vargas que fichará en 2025 por el THW Kiel. ¿Tendrá algún minuto el joven arquero?

También viaja un Ian Barrufet también de ilustre apellido que ocupará el extremo izquierdo junto a Hampus Wanne hasta que esté recuperado Aitor Ariño. En el bando local ha asumido la capitanía el joven Gorka Nieto después de la retirada del emblemático Julen Aguinagalde y han llegado entre otros el experimentado pivote chileno Esteban Salinas (del Fraikin Granollers) y el prometedor lateral izquierdo Tito Díaz (CIVITAS Guadalajara).

Una de las mejores noticias de estas primeras semanas de la nueva temporada ha sido comprobar cómo Haniel Langaro está otra vez a tope después de la seria lesión que sufrió justo tras el parón por el Mundial y que le hizo perderse casi todo el curso. El lateral izquierdo logró recortar los plazos y reaparecer en la Copa del Rey... pero no estaba preparado físicamente.

Langaro está a tope otra vez tras su lesión del curso pasado | JAVI FERRÁNDIZ

"Después de la lesión me costó un poco volver y sobre todo perder el miedo, pero ahora me encuentro muy bien, no tengo molestias y quiero ayudar al equipo lo máximo posible. El equipo está bien después de ganar la Supercopa Ibérica y soy optimista", comentó el internacional brasileño en la previa del partido.

"Jugar en Irún siempre nos cuesta y el pabellón está lleno cada vez que juegan contra nosotros. Creo que ahora mismo no hay mejor partido posible que jugar contra el Bidasoa, aunque tenemos claro que va a ser muy complicado como cada vez que jugamos allí", añadió un motivado Langaro cuya capacidad para romper defensas rivales en momentos puntuales es muy del agrado de Ortega.