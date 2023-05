El gran regalo de la plantilla a Langaro

El brasileño llevaba de baja desde que se rompió el tendón de Aquiles de la pierna derecha el 15 de diciembre El lateral izquierdo ha acortado los plazos y regresó al equipo el sábado con unos minutos en la Copa del Rey

Desde hace décadas, uno de los secretos del primer equipo de balonmano del Barça ha sido la calidad humana la fuerza del grupo. Ahí jugó un papel muy importante durante más de tres lustros el ya retirado Víctor Tomàs.

El equipo que dirige Carlos Ortega ha escrito otra página exitosa este fin de semana en Santander conquistando su décima Copa del Rey consecutiva y la 27ª en el total del torneo en lo que ha supuesto el título número 50 a nivel doméstico de manera consecutiva en todas las competiciones.

Uno de los protagonistas en la semana de la Copa del Rey ha sido Haniel Langaro, quien ha conseguido recortar los plazos desde que se rompiese el tendón de Aquiles de la pierna derecha el pasado 15 de diciembre en Nantes e incluso ha llegado a tiempo para viajar en tierras cántabras.

"Todavía le falta mucho a nivel de ritmo y en los cambios de dirección. Está entrenándose bien y hay que ir poco a poco", explicaba en la previa un Ortega que lo dejó fuera de la lista en cuartos, le dio unos minutos en la semifinal ante el Ademar y tampoco lo citó para la final.

El Barça no dio opción al BM Logroño (34-23) y la plantilla le tenía preparado a Langaro un regalo que no olvidará: levantar el título. De todas formas, no fue fácil conseguirlo y el propio jugador brasileño explicaba lo sucedido a SPORT visiblemente emocionado.

Gonzalo cedió a Langaro el honor de levantar el título | FCB

"Ha sido muy emocionante. No me lo esperaba. Ha sido un detalle muy bonito y he dado un millón de veces las gracias a todo el grupo. Y así se hace equipo. Yo no quería, porque no había jugado. Ha sido precioso. He trabajado muchísimo para volver esta temporada y ahora tengo que seguir para ver si nos clasificamos para la Final Four y entonces tendría más de un mes para llegar mucho mejor", comentó a SPORT el brasileño.

En la misma línea se expresó el segundo capitán Dika Mem. "No se lo esperaba. Gonchi (Pérez de Vargas) ha tenido la idea y se lo ha dicho a Hani (Langaro), pero no lo tenía claro y me ha preguntado a mí. Lo hemos convencido y este gesto demuestra la fuerza que tiene este grupo", comentó el crack francés.