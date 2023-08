Comunicado oficial de Pérez de Vargas tras confirmarse su adiós del Barça

El guardameta del Barça no ha tardado en emitir un comunicado dirigido a la afición para explicar los motivos detrás de su decisión Ha expresado su agradecimiento a la afición y ha compartido sus sentimientos hacia el club y sus compañeros

En un anuncio que ha sacudido al club, se informó este martes que Gonzalo Pérez de Vargas no continuará en las filas del equipo una vez que finalice su contrato en 2025. El portero azulgrana también comunicó que rechazaba la propuesta de renovación ofrecida por el club. Esta noticia ha desencadenado una serie de acontecimientos que han sacudido el panorama deportivo del equipo.

El guardameta del Barça no ha tardado en emitir un comunicado dirigido a la afición para explicar los motivos detrás de su decisión. En este mensaje, Pérez de Vargas ha expresado su agradecimiento a la afición y ha compartido sus sentimientos hacia el club y sus compañeros. Su determinación ha tomado a muchos por sorpresa, y sus palabras han resonado entre los seguidores que han apoyado al jugador a lo largo de su trayectoria en el equipo.

Comunicado oficial de Gonzalo

"Hola a todos. Cómo muchos de vosotros sabréis, ayer se hizo oficial que una vez finalice mi contrato en Barcelona formaré parte del THW Kiel alemán.

Es una decisión meditada durante meses y que obviamente no ha sido nada fácil de tomar. Me encuentro en un momento de madurez en mi carrera deportiva y en mi vida y he valorado todo antes de decantarme por el grandísimo reto de jugar la Bundesliga, la mejor liga del mundo, como el siguiente paso a nivel profesional.

Esto no es una despedida, ya tendremos tiempo para eso cuando llegue el momento, ahora empezamos otra temporada ilusionante por delante y muchos objetivos por los que pelear. Mi compromiso con el club y con el equipo siempre ha estado por encima de todo y así seguirá siendo. No entiendo el deporte ni la vida de otra manera.

Ser capitán de este equipo ha sido un orgullo y una responsabilidad que he intentado llevar de la mejor de las maneras para que todos los culers os sintierais orgullosos de nuestro equipo y de cómo hemos representando al Barca. Ahora sin el brazalete, seguiré ayudando a mis compañeros tanto dentro como fuera de la pista porque es así cómo lo he hecho siempre y porque es así como tiene que ser.

Sabiendo que mi etapa en el Barca tiene fecha límite, me gustaría disfrutar al 100% de todos los momentos que quedan de ella con la misma alegría que el chico que llegó con 16 años al Palau Blaugrana procedente de Toledo.

Soy culer y lo seré siempre, independientemente de dónde esté. ¡Visca el Barca! Gonzalo"

Primeras reacciones a la decisión

La decisión de Gonzalo Pérez de Vargas ha tenido un impacto inmediato en la estructura del equipo. El entrenador Carlos Ortega ha decidido retirar la capitanía al portero, un puesto de gran relevancia en el equipo. Como sucesor, Dika Mem asumirá el rol de primer capitán, demostrando así su liderazgo y compromiso con el equipo. Junto a Mem, completarán la nómina de capitanes Aitor Ariño, Tim N’Guessan y Blaz Janc.

La noticia ha generado una ola de reacciones entre los aficionados, quienes han expresado su sorpresa y tristeza por la partida de Pérez de Vargas. El portero ha dejado una huella profunda en el equipo y en los seguidores a lo largo de los años, y su ausencia dejará un vacío importante en el plantel.

El FC Barcelona se enfrenta ahora a la tarea de buscar un reemplazo para la posición de portero y ajustar su estrategia de cara a los próximos desafíos. Mientras tanto, los seguidores del equipo continúan mostrando su apoyo inquebrantable y su gratitud hacia Gonzalo Pérez de Vargas por su contribución al club. El futuro de la plantilla y los nuevos capítulos de la historia del balonmano azulgrana están por escribirse.