El Valencia cede la iniciativa y no le basta con Dubljevic en Milán

El cuadro taronja cayó frente al Olimpia (90-79), que estuvo liderado por Billy Bannon y Brandon Davies El equipo de Álex Mumbrú se vio perjudicado en el último cuarto por el cuestionable criterio arbitral

El Valencia Basket cayó este jueves en la pista del Armani Milán en un encuentro en el que no supo acoplarse a un complicado criterio arbitral, lo que le llevó a no ejercer una defensa física casi hasta el último cuarto y en el que el buen partido de Bojan Dubljevic no bastó para compensar el de Billy Baron y Bradon Davies (90-79).

FICHA TÉCNICA Euroliga MIL 90 ________________ 79 VAL ALINEACIONES Olimpia Milano (29+21+21+19): Hall (14), Baron (24), Luwawu-Cabarrot (8), Melli (5), Davies (17) -cinco titular- Thomas (7), Ricci (1), Mitrou-Long (12) y Hines (2). Valencia Basket (22+21+17+19): Harper (9), Radebaugh (4), Webb III (4), Pradilla (4), Dubljevic (26) -cinco titular- Ferrando (-), Prepelic (12), López-Arostegui (8), Puerto (-), Alexander (2), Claver (2), y Rivero (8). Árbitros Pukl (ESL), Zamojski (POL) y Thepenier (FRA). Eliminaron al visitante Dubljevic (m.39). Incidencias Partido correspondiente a la décimo sexta jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Mediolanum Forum ante unos nueve mil espectadores.

Empezó el Valencia inspirado en ataque, especialmente Dubljevic, y eso le permitió hacerse con el mando del marcador sin demasiado esfuerzo defensivo. Aún así, el estricto criterio arbitral con las faltas permitió al Milán acumular muchos tiros libres y el choque se equilibró (18-18, m.7).

Pero con el paso de los minutos, los locales afinaron la puntería y de tres en tres abrieron un primer hueco (29-22, m.20). En el arranque del segundo Naz Mitrou-Long siguió castigando desde la línea de 6’75 una defensa con poco contacto físico del Valencia y la renta de menos doce obligó a Álex Mumbrú a parar el choque. Pero al unirse Hall y Billy Baron el choque amenazó con romperse (41-25, m,14).

Fue el regreso de Dubljevic el que devolvió la calma al Valencia. Nueve puntos seguidos del interior montenegrino permitió a los visitantes volver a meterse en el partido y minimizar los daños antes del descanso pero sin poder recuperar todos el terreno perdido (50-43, m.20).

El choque se reanudó con un nuevo intercambio de canastas que desesperó a ambos entrenadores por la falta de defensa de sus equipos. En ese contexto, el Valencia se aprovechó del peor porcentaje local desde la línea de tres para llegar a ponerse a dos pero no lo pudo sostener porque Brandon Davies supo alimentar a su equipo desde posiciones cercanas.

El descanso del montengrino por su tercera falta volvió a dejar huérfano al Valencia que vio como su desventaja volvía a crecer hasta ponerse de nuevo en los dieciséis puntos. Un par de tiros lejanos, uno de Prepelic y otro de Jared Harper, permitieron a los visitantes volver a meterse en el choque antes del último cuarto pero le dejaron un importante lastre (71-60, m.30).

Una mejor defensa de López-Arostegui sobre Baron permitió al Valencia un 0-6 para abrir el último cuarto con el que hizo dudar al Milán. Los puntos de Jasiel Rivero y el regreso de Dubljevic acabaron de igualar el choque pero también volvió Baron para rescatar a los locales.

Pero cuando el Valencia se disponía a su último intento, la señalización de tres cuestionables faltas en ataque le sacaron por completo del partido y permitieron al Milán firmar sin sufrir su tercera victoria seguida.