Pablo Laso: "¿Entrenar al Barça? Soy un profesional del baloncesto, pero primero habría que preguntar a ellos"

Segunda parte de la entrevista de Laso con SPORT en la que repasa su 'rivalidad' con el equipo azulgrana tras su trayectoria en el Real Madrid El entrenador vitoriano también 'se moja' sobre el final de Nikola Mirotic en el Barça y la indisciplina de Thomas Heurtel en el equipo blanco

Para el aficionado del FC Barcelona, uno de los momentos inolvidables en la rivalidad, las pasadas temporadas, con el Real Madrid de Pablo Laso, fue el episodio que ocurrió hace ya prácticamente una década. El 26 de junio de 2014, el Barça derrotó al conjunto blanco por 83-81 en el cuarto partido de la final de la Liga Endesa y se proclamó campeón de la ACB.

Más allá del éxito azulgrana, que consiguió hacerse con el campeonato nacional, mucha gente recuerda aquel partido como el de la expulsión del técnico vitoriano, que abandonó la pista del Palau Blaugrana en silla de ruedas tras haberse lesionado el tendón de Aquiles.

Aquella derrota hizo insuficiente la Supercopa y la Copa del Rey cosechadas esa misma temporada por el Madrid, y Laso vio como la dirección deportiva de la sección prescindía tanto de Jota Cuspinera como de Hugo López para incorporar al staff a Zan Tabak y a Chus Mateo, actual técnico blanco. El cambio en el banquillo quedó ahí, aunque el ex entrenador blanco explica en el libro 'Pablo Laso, ganar para contarlo' (Gigantes del Basket) que en un bar de carretera, en el trayecto Vitoria-Madrid, le explicaron que el griego Fotis Katsikaris había parado antes en el establecimiento para hacer una pausa en un viaje que le llevaba a la capital de España para firmar como nuevo entrenador, algo que finalmente no acabó ocurriendo.

En la pasada temporada, y después de encontrarse sin equipo tras su adiós del Real Madrid, a Pablo Laso le preguntaron por la posibilidad de entrenar algún día al FC Barcelona. En esta segunda entrega de la entrevista con el actual entrenador del Bayern de Múnich repasamos la rivalidad vivida años atras con el conjunto azulgrana y algunos nombres propios, como el de Nikola Mirotic o Thomas Heurtel.

Pregunta: Hablas de una salida natural de Luka Doncic a la NBA, algo diferente a la de Nikola Mirotic. ¿Qué sucedió?

Respuesta: Sí, fueron totalmente diferentes porque daba la sensación de que Niko estaba preparando más la salida. Igual no es culpa suya, igual fue culpa del entorno o culpa del equipo que le fichó. Tuve la sensación de que era algo que se venía arrastrando y que era algo que se ponía por delante. Con Luka fue diferente. Metió el triple que nos dio la ACB en Vitoria y ni se hablaba de que pudiera ir a la NBA. A la mañana siguiente nos regaló a todos un reloj, fuimos al Bernabéu y dijo "bueno, me piro". Es un poco su manera de ser, Luka no era de dejar grandes titulares ni de grandes entrevistas. Él simplemente sabía que tenía claro cuál iba a ser su futuro, lo llevaba en la cabeza. No es que lo negara, pero no hacía alarde de ello. Y vivió todo con mucha naturalidad.

¿Qué recuerdas del día en el que te dicen que Nikola Mirotic ficha por el Barça?

Tenía cierta idea de que Niko podía volver a Europa. El movimiento del Barça creo que fue muy 'arriesgado', y también para el propio jugador. Volvía a un club en el que es aspirante a todo y con una 'presión' que no se debería tener pero que es la del coste económico, para las dos partes. Consideraba a Niko como un jugadorazo y valoraba el hecho de que un rival se fortalecía. Pero no le di mayor importancia porque en aquel momento ya estaba Svetislav Pesic de entrenador y ya había hecho grandes cosas con el equipo y por supuesto yo valoraba al Barça siempre como un rival muy fuerte. Entonces no sé, por mi manera de ser no soy una persona que 'mide mucho' a los rivales. A mí lo que me preocupa normalmente suele ser mi equipo.

¿Entiendes el cómo y el por qué del final de Niko en el Barça?

Hablando desde la distancia, lo que veo es que hay un tema económico. A mí me parece que si Niko jugara por un euro al mes, yo creo que nadie en el Barcelona dudaría de que Niko siguiera. Creo yo, ¿no? Y si jugara por un euro al mes, pues Niko está encantado en Barcelona, con lo cual creo que no habría ningún problema. Yo creo que el problema es un problema económico. Creo que el Barcelona piensa que obviamente no puede pagar la ficha de Niko y a partir de ahí se genera una situación que yo creo que no es buena ni para el jugador ni para el Barcelona. Pero bueno, yo creo que en este caso Mirotic ha demostrado una profesionalidad altísima porque creo que su final de liga ha sido muy bueno y la han ganado.

¿Cómo conseguías ese grado de motivación de tus jugadores en los clásicos ante el Barça en los que había títulos en juego?

Recuerdo en mi primer o segundo año que el Barça nos ganó un partido y un jugador mío estaba hundido. "Hagamos lo que hagamos siempre nos ganan", decía. Yo intenté transmitirle que eso no era así, que los partidos no te caen y hay que ir a buscarlos, hay que ir a por ellos, y si el equipo contrario te gana, pues está ganado, ya está, algo han hecho bien, ¿no? Pero no te puede quedar la duda de que vas a dar el máximo o de que tú lo vas a intentar. Yo creo que eso, no solamente en los partidos con el Barça, sino que lo he podido transmitir y he tenido la suerte de que muchos de los jugadores que han ido creciendo con el equipo han ido entrando en esa filosofía de "...vamos a ver, que nos ganen". Tengo esa sensación de que fuimos un equipo muy incómodo para el rival, y que dábamos esa sensación de "bueno, ya están aquí estos pesados". La gente nos valoraba por el esfuerzo, el trabajo y por supuesto por la calidad que teníamos. La tenía y la tiene, por eso el Madrid es campeón de Europa.

En el libro repasas la llegada "tardía" de Thomas Heurtel al Madrid y hablas con mucha claridad del incidente vivido en Atenas la noche previa al partido ante Panathinaikos

Con Heurtel ocurre aquel episodio con el Barcelona en el que queda libre. Creo que en ese momento para nosotros era un jugador decisivo. Nosotros estábamos justos en esa posición y creíamos que la llegada de Thomas podría ser muy importante. Su llegada se retrasó hasta la siguiente temporada y cuando llegó igual no tenía tanta influencia en el equipo como lo podía haber tenido en esos meses anteriores. Luego, en el episodio de Atenas ya se mezclan muchas cosas en las cuales, independientemente de la salida nocturna, que obviamente desencadena todo y parece que solo se habla de eso, yo creo que el equipo estaba en una dinámica en la que se necesitaba cambiar algo. Eso lo precipitó todo y creo que sirvió para que el equipo se uniese mucho. Se estaba construyendo una idea y una filosofía que al final fue muy positiva y que nos hizo jugar la final de Euroliga y perderla en el último minuto y ser campeones de la Liga ACB.

La pasada temporada te preguntaron mucho sobre la posibilidad de entrenar al Barça algún día. Conociendo tu sentimiento madridista, ¿de verdad no te cierras las puertas a poder entrenar algún día en el Palau?

Yo soy un profesional del baloncesto, un chaval de Vitoria que sale de allí para ir al Real Madrid como jugador. Fue un cambio muy importante en mi vida. Pero te pongo un ejemplo en otro parámetro. El otro día con un camarero hablaba una cosa muy parecida, y medio en broma le dije, "oye pero si tu estabas en el bar de ahí en frente cuando abrieron este". Y me dijo, "ya, pero es que aquí me han ofrecido el doble". Nadie critica eso. Yo creo que en el deporte se han visto muchas situaciones en la que los deportistas han ido de un equipo a otro. Entonces, ¿cuándo está bien y cuándo está mal? ¿Está bien cuando quedan muy bien con el otro equipo? No lo sé, yo a mí... ¡El Madrid me quitó! ¿Eso significa que como me quitaron y estuve 11 años no voy a volver a entrenar? Para nada, de hecho vuelvo a entrenar la próxima temporada en el Bayern. Tengo un respeto al Madrid increíble, me lo ha dado todo. No puedo hablar mal del Real Madrid de ninguna manera. ¿Eso significaría que no puedo ir al Barcelona? ¿Por qué no puedo ir al Barcelona? ¿No puedo ir al Bayern de Múnich? ¿O es que tengo que ir donde me diga el Madrid que vaya? No. Yo creo que al final tú tienes que ser una persona consecuente pero eres un profesional. ¿Eso significa que yo voy a entrenar en Barça? Lo primero, tendríamos que pensar. ¿El Barça va a pensar alguna vez en Pablo Laso? Para mí esa es la primera pregunta que se tendría que hacer. Te pongo un ejemplo. ¿El Barça quiere fichar a Messi? Es lo primero que habrá que hacer. Si el Barça le quiere fichar a Messi, luego habrá que llegar a un acuerdo. Pero no le podemos preguntar a Messi. ¿Tú vendrías a Barcelona? ¿Que me quiere el Barça?

Llevas razón con esa lectura de la situación...

Muchas veces, los profesionales parece que estamos valorados por decisiones cuando realmente tiene que ser una decisión del club. Antes hablábamos de Mirotic. ¿Tu crees que Niko tiene algún problema si ganara un euro al mes? Eso sí, el tenía contrato y lo tenía que defender. A los profesionales se les pone una situación en la que parece que el club está por encima de ellos, y para mí lo está siempre. Pero si el club firma un contrato, tendrá que apechugar con lo que hay, ¿no? Se pone al profesional en una tesitura cuando realmente la pregunta debería ser para los clubes.