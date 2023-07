¡Oficial! Juancho Hernangómez descarta al Barça y firma por el Panathinaikos

El Panathinaikos ha hecho oficial la incorporación de Juancho Hernangómez en su regreso al baloncesto europeo Pese al fuerte interés del Barça, el jugador firma para las dos próximas temporadas con el equipo griego

Cuando todo apuntaba a que Juancho Hernangómez sería el siguiente en recalar en el Palau Blaugrana para jugar junto a su hermano la próxima temporada, el Panathinaikos ha hecho oficial su fichaje para las dos próximas temporadas.

En Grecia se hablaba ya en los últimos días de conversaciones avanzadas entre amba partes a pesar del interés del Barça por firmar al segundo de los hermanos Hernangómez . Interés que ha terminado por hacerse efectivo tras el comunicado del Panathinaikos.

Hey Greens, how about some @juanchiviris41 energy? 🔋



New member on our family ☘️



Read more 👉🏼 https://t.co/gu0kdtwZHs#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/2OLJLSgNFw