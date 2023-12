Laso: "Que la gente te aplauda y te reconozca es el mejor homenaje"

Pablo Laso, entrenador del Bayern Múnich, habló de su primer regreso al WiZink Center como rival del Real Madrid después de sus once años al frente del equipo y se mostró "muy agradecido" por el recibimiento del público, que incluyó más de dos minutos de aplausos cuando se pronunció su nombre por megafonía en la previa.

"Estoy muy agradecido, la gente se acuerda mucho de mi. Me han aguantado muchos años y les he tenido que aguantar yo. Ha sido muy emocionante, que la gente te aplauda y te reconozca ha sido el mejor homenaje. Por una parte estaba deseando que terminara el homenaje para centrarme en el partido, pero el Palacio estaba magnífico, como lo he vivido muchos años", dijo.

"Cuando salió el calendario, miré el día que jugaba en Madrid. El 14 de diciembre siempre lo tenía ahí. Ha sido muy emotivo cómo me ha ovacionado la gente, los aplausos. Es una manera de dar las gracias y si yo estuviera en la grada y quisiera darle las gracias a alguien lo hubiera hecho así. Qué mejor que ese reconocimiento. Pero también tenía ganas de que empezara el partido, que al final es a lo que vienes. El Palacio ha estado magnífico conmigo, no tenía duda", comentó.

Laso repasó algunos momentos vividos durante la noche: "El reconocimiento de la gente es algo que valoras mucho. Que haya venido el presidente a saludarme antes del partido, que haya entrado en el vestuario, eso demuestra que la gente te tiene aprecio. Lo valoro muchísimo. Pero cuando empieza el partido te centras en lo tuyo y yo hoy lo que quería era ganar. Cambiaría los aplausos por la victoria, pero me llevo ese reconocimiento de la gente, la placa que me han dado los Bersekers... no tengo más que palabras de agradecimiento", agregó.

En cuanto a la conversación que mantuvo antes del inicio con Chus Mateo, ahora entrenador del equipo madridista y antes su ayudante en el club, declaró: "No sé qué hemos hablado, la conversación normal entre dos entrenadores. Supongo que nos habremos preguntado qué tal los equipos. Ha sido algo así". Sobre la actuación en el choque de sus ex jugadores, señaló: "Alguno me hubiera gustado que fuese más amigo y la pegara al hierro, pero la amistad no ayuda en estos casos. Algunos han jugado muy bien. La entrada de Llull ha sido fundamental, les ha dado cambio de ritmo mucha calidad de juego, lectura de juego".

"Tienen mucha calidad en la posición de base con Llull, Sergio Rodríguez y Campazzo. Además ha habido un momento clave con Hezonja y como siempre Rudy ha sido muy importante al final. Tengo un gran respeto por ellos como jugadores y como personas", opinó. Asimismo, indicó: "Rudy les ha dado ese empujón defensivo, de calidad. Ha tocado un par de balones, buenas ayudas, Chaco ha manejado el ritmo, Llull ha metido canastas importantes. Los tres han sido capaces de darle el empujón al equipo para conseguir la ventaja y llegar más tranquilos al final".