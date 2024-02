Emotiva carta de Pau Gasol a su hermano Marc: "Me ha inspirado a ser mejor persona"

El exjugador y leyenda del baloncesto español Pau Gasol publicó este jueves un texto con motivo de la retirada oficial el pasado 31 de enero de su hermano, el también exitoso exbaloncestista Marc Gasol, del que destacó que le ha "inspirado a ser mejor persona" a través de valores como la constancia y el compromiso.

"Aunque pueda parecer que lo más normal es que los hermanos pequeños se fijen en los mayores (y quiero creer que de alguna manera he impactado positivamente en los míos), también puedo decir con orgullo que Marc y Adrià me han inspirado a ser mejor persona y mejor hermano, y continúo aprendiendo cada día de ellos", escribió. En una carta publicada en su cuenta personal de la red social LinkedIn, Pau Gasol aseguró que se siente "muy orgulloso" de los logros alcanzados por Marc "tanto dentro como fuera de la pista". No fue un camino fácil, pero siempre tuvo claros sus objetivos y trabajó intensamente hasta convertirse en un referente", remarcó en el texto.

En este sentido, el mayor de los Gasol subrayó la labor de su hermano en el Bàsquet Girona, club que fundó y preside desde 2014. Compaginando las funciones de jugador y presidente, Marc lideró al equipo hasta el ascenso a la Liga Endesa esa misma temporada 2021-2022 y contribuyó a lograr la permanencia en la máxima categoría del baloncesto español al curso siguiente, 2022-2023. "No solo ha sabido hacer renacer al club que tenía en su corazón, sino que lo ha dotado de un carácter propio y de una personalidad única", remarcó Pau, quien además destacó el "enorme compromiso desde el primer día" y la "huella" que dejará en todos los jugadores y las familias que pasarán por el club.

En una publicación ilustrada con dos fotografías, una de ambos vestidos con ropa de calle cuando eran niños y otra durante el calentamiento del All-Star de 2015 en Nueva York, en el que protagonizaron un momento icónico al compartir el salto inicial, Pau definió a Marc como una persona "constante, trabajadora, comprometida y con una gran sensibilidad hacia los temas sociales y medioambientales".