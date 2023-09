Marc Gasol: "Cuesta asumir la retirada, no es fácil"

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Marc afirma que "tenía asumido que me retiraba, pero está costando más de lo que pensaba" Sobre el KO de España afirma que "la gente se queda siempre con lo negativo, como los últimos cuartos ante Letonia o Canadá"

Marc Gasol se ha retirado de la práctica del baloncesto activo, una dolorosa realidad que incluso le cuesta asumir al legendario pívot catalán.

Así, en declaraciones a 'Catalunya Ràdio', el exjugador de Barça, Memphis o Girona señala: "Ya tenía asumido que me retiraba, pero está costando más de lo que anticipaba. Cuando acabé la temporada el pasado mes de julio, pensaba que mi propósito como jugador de baloncesto había pasado. Ahora lo estoy digiriendo: el baloncesto me gusta mucho y decir adiós no es tan sencillo".

Marc Gasol también habló de la eliminación de España en el Mundial a manos del combinado canadiense: "La gente se queda siempre antes con los apartados negativos, como ese último cuarto ante Letonia o contra Canadá... pero competir ante esta selección canadiense tantos minutos habla muy bien de Sergio Scariolo. No hay nadie como él".

También habló Marc sobre la situación actual de 'su' Bàsquet Girona y el alud de abonados de las últimas fechas: "Somos más de 4.100 abonados y tenemos una lista de espera en torno a los 2.000. A ellos les estamos dando ventajas preferentes a la hora de comprar entradas, el asiento libre, viajes... Encontraremos las fórmulas adecuadas en cada caso".